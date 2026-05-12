Predsednik madridskog Real MadridaFlorentino Peres sazvao je u utorak vanrednu pres konferenciju na kojoj je saopštio da će u "Kraljevskom klubu" biti raspisani izbori.

Iza Madriđana je sezona za zaborav, jedna od najslabijih u poslednjoj deceniji, i duže, ako se uzme u obzir potencijal tima, uložen novac u igrački kadar i ostvaren rezultat.

Florentino Perez

Perez je tom prilikom najavio izbore u klubu!

- Zamolio sam izbornu komisiju da započne proces za početak izbora za upravni odbor, za koji ćemo se mi, ovaj upravni odbor, kandidovati. U Real Madridu nema samo jednog vlasnika, to je 1.000 članova koji čine klub. Doneo sam ovu odluku jer je stvorena apsurdna situacija, izazvana kampanjama protiv interesa Real Madrida i protiv mene. Rezultati nisu bili najbolji, ali u sportu se ne pobeđuje uvek. Ti koji se javljaju koriste situaciju da me lično napadnu. Pitaju: gde je Florentino?". Obično ne govorim javno. Neki su mi čak rekli da imam rak u terminalnoj fazi... Želim da iskoristim ovu priliku da obavestim one koji su zabrinuti za mene da sam i dalje predsednik Real Madrida i moje kompanije i da je moje zdravlje savršeno. Ne bih mogao biti na oba mesta da mi zdravlje nije savršeno. Da imam rak, kao što je rečeno, morao bih da idem i da se lečim od raka. Da je tako, zar ne bih bio svuda po svetu?

Obraćanje Peresa ne bi bilo to a da ne podseti na Realovu vrednost i status koji uživa kao klub.

- Real Madrid je najjači i najvredniji brend na svetu, klub sa najvećom reputacijom na svetu. Zašto novinari žele da se petljaju sa najprestižnijim, najcenjenijim klubom sa najviše navijača na svetu? On pripada svima. I ima najvredniji tim na svetu. Sramota me je da kažem da sam izabran za najboljeg predsednika u istoriji. Ima nekih klinaca koji žele da se kandiduju, pa, neka se kandiduju"

Peresu je ovo obraćanje poslužilo da već krene u kampanju za nove izbore. Najavio je da će se kandidovati za predsedniak jer, kako kaže, želi da brani interese Reala.

- Delim frustraciju, jer ove godine nismo uspeli ništa da osvojimo. Ali moram da vam kažem i pokažem da smo sa mnom kao predsednikom osvojili 66 titula u fudbalu i košarci, uključujući sedam Evropskih titula u fudbalu. Želim da razgovaram sa onima koji stoje iza ove kampanje, onima koji deluju u senci. Pa, neka se kandiduju na izborima, sada imaju priliku da to urade. Ja ću se kandidovati da branim interese Real Madrida - rekao je Perez.

