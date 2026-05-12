Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde i zvanično su obezbedili devetu vezanu tiitulu šampiona Srbije.

Šampionski pehar će crveno-belima biti uručen u petak, 22. maja...

1/50 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - FK Partizan (večiti derbi) Foto: Ilija Ilić

Zvezda će tada u poslednjem kolu plej-ofa Superlige Srbije ugostiti OFK Beograd, s početkom od 20 časova, a u Ljutice Bogdana su odlučili da obraduju navijače - besplatnim ulazom!

- Kako bismo na pravi način pozdravili šampione i pokazali da su njihovi uspesi razlog za radost svih zvezdaša, klub je doneo odluku da kapije stadiona "Rajko Mitić" budu otvorene za sve navijače na utakmici protiv OFK Beograda, koju će crveno-beli odigrati u petak, 22. maja od 20 časova, kada ćemo i zvanično proslaviti osvajanje 37. trofeja domaćeg prvenstva u istoriji našeg kluba.

Zvezdaši su i tokom sezone 2025/2026 bili 12. igrač naše ekipe, kako na Marakani, tako i na terenima širom Srbije i Evrope. Još jedna uspešna Zvezdina sezona će uskoro biti iza nas, pamtićemo je po mnogim lepim momentima, a jedan od njih je svakako trenutak kada je i matematički titula obezbeđena protiv večitog rivala.

Ostvareni uspesi su kao i svake godine rezultat zajedništva, igrača na terenu i publike na tribinama, koja je pokazala da je Zvezda velika porodica.

Dođite na Marakanu i budite deo velike zvezdaške proslave - poručili su iz Zvezde.

Prethodno, Crvena zvezda će imati priliku da se domogne i šeste uzastopne duple krune, pošto će u sredu, 13. maja, od 20 časova u Loznici igrati finale Kupa Srbije protiv Vojvodine.

BONUS VIDEO: