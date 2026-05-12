Predsednik Real Madrida Florentino Peres raspisaće nove izbore u madridskom klubu i najavio je da će se kandidovati za još jedan mandat, tvrdeći da je meta kampanje usmerene na njegovo smenjivanje.
ŽELI DA OSTANE NA ČELU REAL MADRIDA: Florentino Peres će se kandidovati za još jedan mandat
Peres je odbacio glasine da je umoran od funkcije ili da ima zdravstvenih problema, navodeći da takve priče plasiraju njegovi protivnici.
Predsednik Reala obratio se javnosti posle sastanka upravnog odbora kluba, održanog dva dana nakon poraza od Barselona 0:2, kojim je katalonski tim obezbedio drugu uzastopnu titulu u Primeri.
Tako je madridski klub ostao bez velikog trofeja drugu sezonu zaredom.
(Beta)
