Slušaj vest

Nakon što je srpski napadač sa AEK-om osvojio nacionalnu titulu, njegova supruga oglasila se emotivnom porukom koja je mnoge ostavila bez teksta.

Sofija je otvorila dušu i podsetila na težak period kroz koji je Luka prolazio poslednjih godina, kada su ga mnogi otpisivali i smatrali da više nikada neće igrati na vrhunskom nivou.

"Šest godina naslova koji su te otpisivali. Šest godina pitanja ‘šta mu se dogodilo‘", napisala je Sofija, jasno aludirajući na turbulentan period u karijeri srpskog reprezentativca, kojeg su pratile kritike, pad forme i brojne sumnje.

Luka Jović u dresu AEK-a Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

Posebno emotivan deo poruke odnosi se na trenutke koje javnost nije videla.

"Videla sam noći kada nisi mogao da spavaš. Treninge koje niko nije snimao. Tihe suze, još glasnije molitve", poručila je Sofija i pokazala da je bila najveća podrška fudbaleru u trenucima kada mu je bilo najteže.

Luka Jović i Sofija Milošević Foto: Printscreen Instagram - lukajovic, Prinstscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Kulminacija svega dogodila se u Atini, gde je Jović zablistao u ključnim momentima sezone i sa ekipom AEK-a stigao do šampionske titule. 

"To dodavanje u 93. minutu nije bila sreća - to je bilo šest godina borbe koje su pronašle svoj trenutak. Kakva maestralnost! Nikada nisi bio izgubljen, ljubavi moja. Ti si se stvarao. I zaslužuješ sve ovo", napisala je ona.

Objava je za kratko vreme izazvala lavinu reakcija, a fanovi su u komentarima poručivali da je Luka pokazao kako se vraćaju veliki igrači kada ih svi prerano otpišu.

Ne propustiteStars"LUKA NE VOLI DA IZLAZI I PIJE, MOGU MIRNO DA SPAVAM" Veliki intervju Sofije Milošević, progovorila o svemu, pomenula JK i Teu Tairović
Sofija Milošević Jelena Karleuša Tea Tairović.png
FudbalJOVIĆ SE OGLASIO NA INSTAGRAMU POSLE OSVOJENE TITULE: Pamtiću ovaj osećaj do kraja života...
Luka Jović
FudbalMARKO NIKOLIĆ MI JE VIŠE OD TRENERA! Jović emotivan posle istorijske titule AEK-a: Luka, ovo je ono što si tražio"
profimedia-1047678138.jpg
FudbalFSS DODELIO VREDNA PRIZNANJA: Zlatne lopte za Luku Jovića, Sergeja Milinković-Savića i Strahinju Pavlovića
Jović Sergej Pavlović.jpg