Nakon što je srpski napadač sa AEK-om osvojio nacionalnu titulu, njegova supruga oglasila se emotivnom porukom koja je mnoge ostavila bez teksta.

Sofija je otvorila dušu i podsetila na težak period kroz koji je Luka prolazio poslednjih godina, kada su ga mnogi otpisivali i smatrali da više nikada neće igrati na vrhunskom nivou.

"Šest godina naslova koji su te otpisivali. Šest godina pitanja ‘šta mu se dogodilo‘", napisala je Sofija, jasno aludirajući na turbulentan period u karijeri srpskog reprezentativca, kojeg su pratile kritike, pad forme i brojne sumnje.

Luka Jović u dresu AEK-a

Posebno emotivan deo poruke odnosi se na trenutke koje javnost nije videla.

"Videla sam noći kada nisi mogao da spavaš. Treninge koje niko nije snimao. Tihe suze, još glasnije molitve", poručila je Sofija i pokazala da je bila najveća podrška fudbaleru u trenucima kada mu je bilo najteže.

Luka Jović i Sofija Milošević

Kulminacija svega dogodila se u Atini, gde je Jović zablistao u ključnim momentima sezone i sa ekipom AEK-a stigao do šampionske titule.

"To dodavanje u 93. minutu nije bila sreća - to je bilo šest godina borbe koje su pronašle svoj trenutak. Kakva maestralnost! Nikada nisi bio izgubljen, ljubavi moja. Ti si se stvarao. I zaslužuješ sve ovo", napisala je ona.