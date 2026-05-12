Izraelski stručnjak Barak Bahar nije se dugo zadržao na klupi Crvene zvezde, a njegov sunarodnik i golman Omri Glazer će po svemu sudeći ovog leta napustiti stadion "Rajko Mitić" po isteku trogodišnjeg ugovora. Ipak, to ne znači da će crveno-beli ostati bez igrača iz Izraela u narednoj sezoni.

Prema informacijama sa Bliskog istoka, šampion Srbije zainteresovan je za dvojicu izraelskih fudbalera - vezistu Mohameda Abu Fanija i krilnog napadača Stava Turijela.

Abu Fani, koji igra za mađarski Ferencvaroš, vidi se kao potencijalna zamena za Timija Maksa Elšnika, čiji se odlazak iz Zvezde već duže vreme najavljuje. Slovenac bi ovog leta mogao da bude prodat, pa crveno-beli traže novo rešenje za sredinu terena. Dosadašnja pojačanja Tomas Handel i Mahmudu Badžo nisu uspela da se izbore za važniju ulogu, zbog čega je izbor pao upravo na izraelskog reprezentativca.

Velika prednost Abu Fanija je to što ga trener Dejan Stanković odlično poznaje iz zajedničkog perioda u Ferencvarošu. Njih dvojica su stigli u Budimpeštu tokom leta 2023. godine i imali uspešnu saradnju u pohodu na titulu prvaka Mađarske.

Izraelski mediji navode da je Crvena zvezda već uspostavila kontakt sa Ferencvarošem i započela pregovore. Pošto Abu Fani ima ugovor do sledećeg leta, mađarski klub nema mnogo prostora za previsoke zahteve. Pominje se obeštećenje između milion i milion i po evra, dok je fudbaleru navodno ponuđena godišnja plata od oko 750.000 evra, što je značajno više od primanja koja trenutno ima u Mađarskoj. Prema istim izvorima, posao je veoma blizu realizacije i Abu Fani bi mogao da bude predstavljen odmah po završetku sezone.

Osim njega, Zvezda prati i ofanzivca Stava Turijela iz Hapoela iz Tel Aviva. Turijel je ponikao u tom klubu, ali je do afirmacije stigao preko pozajmica i nastupa za Jafu, Kfar Sabu i Ašdod. U Hapoel se vratio početkom 2024. godine u transferu vrednom 110.000 evra.

Iako nije uspeo da pomogne klubu da izbegne ispadanje iz lige, naredne sezone bio je ključni čovek u povratku Hapoela u elitni rang izraelskog fudbala. Kao najbolji igrač ekipe postigao je 16 prvenstvenih golova, što mu je donelo interesovanje američkog Čikaga. Međutim, izraelski klub tada nije želeo da ga proda zbog izlazne klauzule od dva miliona evra za inostrane klubove.

Turijel je i ove sezone među najboljim igračima Hapoela - na 18 prvenstvenih utakmica upisao je 12 golova i šest asistencija. Nedavno je produžio ugovor do 2029. godine i dobio povećanje plate na oko 290.000 evra godišnje. Iako novi ugovor ne sadrži otkupnu klauzulu, postoji dogovor sa klubom da neće praviti problem ukoliko stigne ozbiljna ponuda iz inostranstva.

Prema pisanju izraelskih medija, interesovanje Crvene zvezde upravo se smatra takvom ponudom, pa bi Turijel uskoro mogao da se preseli u Beograd ukoliko klubovi postignu dogovor oko obeštećenja.

