Strelci za Betis bili su Kučo Ernandes u devetom i Pablo Fornals u 68. minutu.

Gol za Elče postigao je Hektor Fort u 41. minutu.

Elče je od 49. minuta igrao sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Leo Petro.

Betis je peti sa 57 bodova, a Elče je na 14. mestu sa 39 poena.

U narednom kolu, Betis će gostovati Barseloni, dok će Elče dočekati Hetafe.

(Beta)