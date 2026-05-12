Fudbaleri Betisa pobedili su na svom terenu u Sevilji Elče 2:1, u 36. kolu španske Primere.
Fudbal
BETIS EVROGOLOM DO LIGE ŠAMPIONA: Andaluzija je ovo čekala 20 godina!
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
Strelci za Betis bili su Kučo Ernandes u devetom i Pablo Fornals u 68. minutu.
Gol za Elče postigao je Hektor Fort u 41. minutu.
Elče je od 49. minuta igrao sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Leo Petro.
Betis je peti sa 57 bodova, a Elče je na 14. mestu sa 39 poena.
U narednom kolu, Betis će gostovati Barseloni, dok će Elče dočekati Hetafe.
(Beta)
Reaguj
Komentariši