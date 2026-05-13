Spektakl u Loznici - finale Kupa Srbije.
ko će podići trofej?
CRVENA ZVEZDA PROTIV VOJVODINE NA LAGATORU! Evo gde uživo možete gledati finale Kupa Srbije!
Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine sastaju se u Loznici na stadionu "Lagator" od 20.00 u finalu Kupa Srbije.
Zvezda će pokušati da dođe do šeste vezane duple krune, dok Vojvodina čeka na trofej u Kupu Srbije još od 2020. godine.
Crvena zvezda - Vojvodina 18.4.2026
Utakmicu između Vojvodine i Crvene zvezde možete gledati uživo na "TV Arena sport premium kanalu".
