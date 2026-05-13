Fudbaleri Al Nasra i Al Hilala remizirali su 1:1 u derbiju 33. kola šampionata Saudijske Arabije.

Al Nasr je propustio sjajnu priliku da obezbedi šampionsku titulu.

Poveli su golom Mohamada Simakana u 37. minutu i činilo se da mirno privode meč kraju. Međutim, u poslednjim sekundama utakmice usledio je pravi šok. Golman Bento napravio je katastrofalnu procenu posle jedne visoke lopte, istrčao bez kontrole i umesto da otkloni opasnost – praktično je sproveo loptu u sopstvenu mrežu.

Kamera je uhvatila Kristijana Ronalda kako zgranut posmatra završetak meča, drži se za glavu i ne može da veruje da je pobeda iskliznula u poslednjim sekundama. Njegova reakcija brzo je postala glavna tema na društvenim mrežama i sportskoj javnosti.

Iako ovaj remi boli, Al Nasr i dalje ima realne šanse u borbi za titulu, ali je situacija sada znatno komplikovanija. Ronaldov tim trenutno ima 83 boda, dok Al Hilal ima 78 ali i meč manje. Al Nasr u poslednjem kolu dočekuju Damak, ekipu koja strahuje za opstanak, pa posao neće biti nimalo lak.