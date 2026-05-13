Slušaj vest

Fudbaleri Al Nasra i Al Hilala remizirali su 1:1 u derbiju 33. kola šampionata Saudijske Arabije.

Al Nasr je propustio sjajnu priliku da obezbedi šampionsku titulu.

Poveli su golom Mohamada Simakana u 37. minutu i činilo se da mirno privode meč kraju. Međutim, u poslednjim sekundama utakmice usledio je pravi šok. Golman Bento napravio je katastrofalnu procenu posle jedne visoke lopte, istrčao bez kontrole i umesto da otkloni opasnost – praktično je sproveo loptu u sopstvenu mrežu.

Kamera je uhvatila Kristijana Ronalda kako zgranut posmatra završetak meča, drži se za glavu i ne može da veruje da je pobeda iskliznula u poslednjim sekundama. Njegova reakcija brzo je postala glavna tema na društvenim mrežama i sportskoj javnosti.

Pogledajte reakciju slavnog Portugalca:

Iako ovaj remi boli, Al Nasr i dalje ima realne šanse u borbi za titulu, ali je situacija sada znatno komplikovanija. Ronaldov tim trenutno ima 83 boda, dok Al Hilal ima 78 ali i meč manje. Al Nasr u poslednjem kolu dočekuju Damak, ekipu koja strahuje za opstanak, pa posao neće biti nimalo lak.

Ne propustiteFudbalRONALDO GOSPODIN, A MESI... Isplivali video snimci koji sve otkrivaju: Leo, da li je moguće da to radiš deci?
Leo Mesi Kristijano Ronaldo 2.jpg
Fudbal"KRAJ MOJE KARIJERE..." Kristijano Ronaldo rekao ono što niko nije želeo da čuje! Ovom izjavom je slomio srce fanovima
Kristijano Ronaldo
FudbalRONALDO SE SMEJAO U LICE PROTIVNIČKIM NAVIJAČIMA! Pokušali da ga ponize dok je bio pred kamerom, a on im brutalno odgovorio!
Kristijano Ronaldo
FudbalOTKRIVENA RONALDOVA NAJVEĆA TAJNA! Kristijano je izbacio jednu namirnicu koju svakodnevno koristimo! U petoj deceniji izgleda brutalno, spremniji je od većine!
Kristijano Ronaldo

Kristijano Ronaldo tuguje zbog ispuštene titule zbog kiksa na Al-Nasr Al-Hilal Izvor: YouTube/AlfonsoR10