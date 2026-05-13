Tokom derbija između Al Nasra i Al Hilala došlo je do ozbiljnog incidenta na tribinama, kada su navijači Al Hilala, za koji nastupa naš Sergej Milinković-Savić, upali u VIP ložu protivničkog tima.

Prema snimcima koji kruže društvenim mrežama, situacija je u jednom trenutku izgledala više kao ulični obračun nego fudbalska utakmica, jer su pojedini navijači mahali palicama i izazvali potpuni haos među prisutnima.

Tuča na meču Al Nasr - Al Hilal

Iako je na terenu viđena velika borba dva ljuta rivala, čini se da se prava drama desila na tribinama - šeici su se mlatili palicama i nestvarne scene obišle su planetu.

Saudijska profesionalna liga poslednjih godina privlači ogromnu pažnju svetske javnosti dolaskom velikih zvezda, ali ovakvi incidenti ponovo otvaraju pitanje sigurnosti na stadionima.

Ipak, mnogima je ovaj incident bio čak i smešan, jer je definitivno neočekivan, te su snimci zapalili društvene mreže. Pogledajte i kako je sve izgledalo.

Podsetimo, veliki derbi je okončan rezultatom 1:1 pa će pitanje osvajača prvaka Saudijske Arabije biti poznato tek posle poslednjeg kola.

Kurir Sport / Klix.ba

