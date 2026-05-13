Predsednik Real Madrida, Florentino Perez, zaprepastio je javnost skandaloznim komentarima na račun novinarke lista "ABC".

Umesto da govori o katastrofalnim rezultatima i krizi u svom klubu, Florentino je na konferenciji za medije ušao u oštar sukob sa pripadnicima sedme sile.

Tokom svog obraćanja oštro je kritikovao pojedine medijske tekstove, a najveću buru izazvala je njegova izjava upućena novinarki Mariji Fuentealamo, koju je indirektno prozvao zbog njenog komentara o klubu.

"Pogledajte dva članka koja je ABC objavio danas protiv Madrida... Jedan je objavila žena za koju čak ne znam ni da li zna išta o fudbalu", rekao je Perez.

Reč je o kolumni "Real Madrid i gluvoća gubitnika" Marije Hoze Fuentealamo, koju je španski listi nedavno objavio.

U tekstu koji je izazvao buru, novinarka je kritikovala način na koji se u Real Madridu tumače loši rezultati i tvrdila da klub sve češće odbija bilo kakvu vrstu kritike iz javnosti.

Prema njenim rečima, u Madridu se stvara atmosfera u kojoj je "uvek neko drugi kriv", dok klub teško prihvata odgovornost kada stvari ne idu po planu.

"Umesto samokritike, sve se češće traže spoljašnji krivci – sudije, mediji, analize… Kao da Real Madrid nikada ne može biti problem", navodi se u njenoj kolumni.

Ona dodaje da takav pristup stvara opasan narativ u kojem se kritika doživljava kao napad, a ne kao deo sportske analize.

"Klub koji je simbol pobedničke kulture rizikuje da izgubi kontakt sa realnošću ako prestane da sluša i ono što mu se ne dopada", poručila je novinarka.

Kolumna je ubrzo postala viralna u Španiji, a u pojedinim krugovima protumačena je kao direktna prozivka uprave i predsednika kluba Florentino Pérez.

Nakon neprimerene i uvredljive prozivke Pereza, usledio je ekspresan odgovor autorke ove kolumne.

Novinarka se oglasila najpre na društvenoj mreži X, a potpom i kroz kolumnu koja je eksplodirala na španskim portalima.

"Da, ja sam ta žena o kojoj predsednik priča. Žena. I pitam se – zašto bi to što sam žena imalo ikakve veze sa tim koliko znam o fudbalu?", navela je ona, dodajući da je iznenađena što je postala tema sa najvišeg nivoa kluba.

U nastavku je uzvratila još oštrije, ističući da se ne plaši kritike, ali da se ne sme relativizovati profesionalni rad novinara.

"Mogu da podnesem kritiku, ali ne i potcenjivanje. Posebno ne od strane predsednika kluba kao što je Real Madrid", poručila je Marija.

U celu priču uključili su se i pojedini španski novinari, među njima i Huanma Kastanjo, koji je javno stao u odbranu koleginice i kritikovao ton i pristup izjava iz vrha Reala.