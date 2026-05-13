Gde je Karlo Anćeloti tu su i trofeji... Gde god je radio pravio je velike uspehe, ali pred njim je sada najzahtevniji izazov u karijeri - povratak Brazila na svetski tron.

Nakon više od tri decenije u klupskom fudbalu, Anćeloti je prvi put postao selektor i ušao u istoriju kao prvi stranac na klupi "Karioka" posle više od 60 godina. Cilj je jasan – titula prvaka sveta.

U razgovoru za "The Athletic", italijanski trener otkrio je da je već odabrao 24 igrača za Mundijal, ali da ga najviše muče poslednje odluke.

"To su oni laki izbori… Najteže je odlučiti ko će zauzeti preostala dva mesta. Konkurencija je ogromna", rekao je Anćeloti.

On je dodao da je stručni štab analizirao više od 70 brazilskih fudbalera širom sveta – od domaće lige, preko Evrope, pa sve do Rusije, Turske i Saudijske Arabije. Ipak, priznaje da ga zabrinjava zdravstveno stanje ključnih igrača.

"Iskreno, veoma sam zabrinut kada gledam utakmice", poručio je, posebno ističući probleme sa povredama Militaa, Rodriga i mladog Esteva.

Nejmar pod znakom pitanja

Jedna od najvećih nepoznanica pred Mundijal ostaje Nejmar. Anćeloti nije izbegao to pitanje, ali je jasno stavio do znanja da je brazilska zvezda i dalje u njegovim planovima.

"Znao sam da će ovo pitanje doći", rekao je uz osmeh, pa dodao:

"On je ogroman talenat. Kod njega nije pitanje da li zna da primi ili doda loptu. Pitanje je samo u kakvom je fizičkom stanju".

Real Madrid i "praznina liderstva"

Iako je sada fokusiran na Brazil, Anćeloti se dotakao i Real Madrida, kluba u kojem je ostavio dubok trag. Smatra da je odlazak ključnih igrača ostavio ozbiljan vakuum u svlačionici.

"Klub je izgubio važne igrače poput Kazemira, Krosa, Modrića, Benzeme i Naća. Oni su donosili karakter, liderstvo i atmosferu. Potrebno je vreme da se to ponovo izgradi".

Osvrnuo se i na kritike da su zvezde u Realu navodno nedisciplinovane i da "rade šta žele", što je odlučno odbacio.

"To je potpuna glupost. Apsolutna glupost. Naravno da postoji taktika i plan. Osvojili smo dve Lige šampiona za četiri godine upravo zato što su igrači sledili ideju“.

Dodao je i da nikada nije želeo "vojnike", već igrače koji razumeju fudbal:

"Ne želim vojnike na terenu. Želim igrače koji veruju u ono što rade".

Murinjo i nasleđe Bernabeua

Govoreći o Real Madridu, Anćeloti je prokomentarisao i mogući povratak trenera Žozea Murinja, ističući da bi to podržao.

"Biće mi veoma drago ako se vrati u Real. On može da uradi fantastičan posao, kao što je radio svuda gde je bio".

Ujedno je naglasio da se klub i dalje prilagođava odlascima velikih lidera iz prošle ere i da je proces izgradnje novog tima neizbežan.

Pohod na titulu prvaka sveta

Na kraju, Anćeloti je podsetio da Brazil, bez obzira na individualni kvalitet, mora da funkcioniše kao tim ako želi trofej.

"Svi pamte Romarija i Bebeta iz 1994. ili Ronaldinja, Rivalda i Ronalda iz 2002. Ali zaboravlja se koliko su ti timovi bili organizovani i disciplinovani. Poslednji igrač koji je praktično sam osvojio Mundijal bio je Diego Maradona 1986. godine. Od tada je prošlo 40 godina i fudbal se promenio".

Zaključak italijanskog stručnjaka bio je direktan – Brazil ne sme da razmišlja o učešću, već samo o pobedi.

"Brazil ne želi samo da učestvuje na Svetskom prvenstvu. Brazil želi da ga osvoji. To je naša odgovornost".

A njegova sopstvena sudbina, kako kaže, meriće se isključivo rezultatom na Mundijalu.

"Posle 40 godina u fudbalu dobro znam da će se moj rad ocenjivati samo po jednom – da li ćemo uspeti ili ne", jasan je Anćeloti.