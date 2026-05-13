Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Podaci koje je objavila Asocijacija igrača MLS-a, odražavaju produženje ugovora koje je Mesi, koji sledećeg meseca puni 39 godina, potpisao u oktobru, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Osnovna plata argentinskog napadača se udvostručila, dok je ukupna vrednost ugovora 28,3 miliona dolara zagarantovane nadoknade.

Fudbaler Los Anđelesa Son Hjung-min je drugi najplaćeniji igrač sa osnovnom platom od 10,4 miliona dolara i zagarantovanom nadoknadom od 11,2 miliona dolara.

1/5 Vidi galeriju Spektakl na stadionu u Denveru! Foto: Andrew Wevers / Getty images / Profimedia, Tanner Pearson/Clarkson Creative / Getty images / Profimedia

Bivši fudbaler Totenhema zarađuje nešto više od Rodriga de Pola iz Inter Majamija i Irvinga Lozana iz San Dijega.

Plate ne uključuju prihode od ugovora o reklamama, niti Mesijevu opciju da stekne udeo u klubu iz Majamija, koji je u suvlasništvu Dejvida Bekama.

Mesi je stigao na Floridu 2023. godine i postigao je 59 golova na 64 utakmice regularnog dela sezone, pomažući Majamiju da osvoji MLS kup 2025. godine.