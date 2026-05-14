As Inter Majamija, Lionel Mesi, ponovo je ubedljivo najplaćeniji fudbaler MLS lige, a cifra koju inkasira ostavila je mnoge bez teksta.

Prema najnovijim podacima Asocijacije igrača MLS-a, Mesi trenutno ima osnovnu godišnju platu od čak 25 miliona dolara, što je više nego dvostruko u odnosu na sledećeg igrača na listi najplaćenijih u američkom fudbalu.

Njegov novi ugovor, koji je produžen prošlog oktobra, dodatno je "podebljao" račun slavnog Argentinca, pa ukupna garantovana zarada sada iznosi vrtoglavih 28,3 miliona dolara.

Iako će sledećeg meseca napuniti 39 godina, Mesi očigledno ne planira da uspori – ni na terenu, ni kada je reč o zaradi.

Drugo mesto na listi pripalo je Son Heung-min iz Los Anđelesa, čija osnovna plata iznosi 10,4 miliona dolara, što dovoljno govori o tome kolika je razlika između njega i Mesija.

Iza njega nalaze se i poznata imena Rodrigo De Paul i Hirving Lozano, ali niko nije ni blizu ciframa koje dobija osvajač Mundijala.

Ono što dodatno fascinira jeste činjenica da ove brojke ne uključuju prihode od reklama, sponzorskih ugovora, niti Mesijevu opciju da postane suvlasnik kluba iz Majamija, čiji je jedan od vlasnika Dejvid Bekam..

Od dolaska u Majami 2023. godine, Mesi je potpuno promenio lice kluba. Na 64 utakmice regularnog dela sezone postigao je čak 59 golova i predvodio Inter Majami do osvajanja MLS kupa 2025. godine.