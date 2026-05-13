Miloš Bosančić se vratio u Crvenu zvezdu.

Bivši vezista crveno-belih potvrdio je na društvenim mrežama novi angažman na Marakani, gde će ubuduće braniti boje veteranske sekcije kluba.

- Od danas zvanično veteran u mom omiljenom klubu. Kao profi bio sam član u periodu koji je bio jedan od najtežih u istoriji kluba i ponosim se time. Danas, posle par dugih i teških godina opet u crveno-belom. Još puno toga bih napisao... Zahvalan Bogu na svemu - poručio je Bosančić.

Vredi podsetiti da je Bosančićeva priča jedna od najupečatljivijih u istoriji večitih rivala. Iako je ponikao u Partizanu, javno je isticao svoju naklonost ka Zvezdi, što je tada podiglo veliku prašinu, a njegov kasniji potpis za crveno-bele izazvao je velike reakcije.

Bosančić je u sezoni 2014/15. odigrao 20 utakmica u crveno-belom dresu.

Podsetimo, karijeru je počeo u Partizanu, a završio ju je u Srbiji, u dresu Rada 2019. godine.