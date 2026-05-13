Sinoć je u Galerija Beograd zvanično otvoren 352 Shop – novi football concept store koji okuplja sve ljubitelje fudbala na jednom mestu. Uz veliki broj posetilaca otvaranje je pokazalo da 352 već na samom početku postaje novo mesto okupljanja fudbalske zajednice u regionu.

Tokom večeri, posetioci su imali priliku da prvi put obiđu prostor specijalizovan za fudbalsku obuću, opremu i lifestyle klupske kolekcije brendova kao što su Nike, adidas, Puma, Skechers, Joma, Macron i mnogi drugi.

Veče je otvoreno druženjem, nakon čega je usledio centralni događaj ispred radnje uz DJ program i fudbalski performance. Posetioci su imali priliku da se druže sa poznatim imenima regionalne fudbalske scene, među kojima su bili Bibars Natcho, Marko Milošević, Stefan Milić, Milan Vukotić, Miloš Krasić, Zoran Tošić i mnogi drugi. Događaj su dodatno obeležili influenseri Čoda i Djotafreestyle, koji je izveo freestyle performans koji je oduševio publiku i atmosferu podigao na nivo pravog fudbalskog spektakla. Otvaranju su prisustvovali i predstavnici brojnih fudbalskih zajednica, klubova i partnera iz sveta sporta.

352 Shop donosi potpuno novi koncept fudbalskog retail-a na domaće tržište — mesto gde se spajaju performanse, stil i kultura igre. Pored pažljivo odabranog asortimana i ekskluzivnih kolekcija, kupce očekuje i personalizovan pristup, specijalne aktivacije i sadržaj namenjen fudbalskoj zajednici.

„Želeli smo da napravimo mesto koje nije samo prodavnica, već prostor okupljanja svih koji žive fudbal. Energija sa otvaranja pokazala nam je da je zajednica prepoznala upravo to“, poručili su iz 352 tima.

352 Shop nalazi se u Galerija Beograd i od danas je otvoren za sve posetioce a u narednim danima očekuje se I start online shopa na adresi.