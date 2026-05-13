Crno-beli deo javnosti sa nestrpljenjem iščekuje sudbonosnu Skupštinu FK Partizan koja je zakazana za 1. jun.

Iz Partizana su javnost obavestili o Skupštini i pre nego što su mnogi to očekivali, a kako su naveli, to su uradili kako bi se stalo na kraj spekulacijama, proizvoljnim tumačenjima i nepotrebnom licitiranju u vezi sa terminom održavanja Skupštine.

"Iako Statut propisuje rok od sedam dana za sazivanje sednice, odluka o datumu saopštava se mesec dana ranije radi pune transparentnosti i sprečavanja manipulacija i daljeg medijskog pritiska", stajalo je u saopštenju poslatom medijima koje je potpisao Ljajić.

Rasim Ljajić

U skladu sa važećim odredbama Statuta, članovi Skupštine imaju pravo da predlažu tačke dnevnog reda, dok će konačan dnevni red biti utvrđen i dostavljen najkasnije tri dana pre održavanja sednice, kako je predviđeno Statutom.

"FK Partizan neće dozvoliti da se proceduralna pitanja zloupotrebljavaju za medijska prepucavanja, podizanje tenzija i pokušaje skretanja fokusa sa onoga što je u ovom trenutku najvažnije, a to su tim, završnica takmičarske sezone i nastavak procesa stabilizacije Kluba. Dok je ova uprava na čelu FK Partizan, sve odluke biće donošene isključivo u okviru nadležnih organa, u skladu sa Statutom, a ne pod uticajem pojedinačnih ili grupnih interesa", stajalo je u pomenutom saopštenju.

Ono što zanima navijače Partizana definitivno je - šta će se na Skupštini desiti? Postoji nekoliko scenarija za budućnost Partizana, ali i članova uprave - Rasima Ljajića, Predraga Mijatovića, Danka Lazovića, Milke Forcan i Vojislava Lazarevića. Jedan scenario, po do sada učinjenom, nameće se kao najbolji, iako su ga mnogi smatrali nerealnim...

U njemu bi u upravnom odboru Partizana ostali Rasim Ljajić kao predsednik, a Predrag Mijatović kao generalni direktor i zajedničkim snagama bi pokušali da vrate crno-bele na staze stare slave i da posrnulog velikana probude iz sna koji traje dugo. Čak i predugo!

Predrag Mijatović je svoj posao u klubu radio jako dobro. Kao potpredsednik za sportska pitanja napravio je hrabar potez sa mladim timom. Rasčistio je zatečeni "krš" i napravio ultra mlad tim koji se ispostavio kao pun pogodak. Sa druge strane, grešio je sa trenerima. Tu nije vukao dobre poteze.

Predrag Mijatović

Činjenica je da je klub mnogo bolje funkcionisao dok se Mijatović pitao za svoj, ali i finansijski deo poslovanja, tako da se nameće da je potreban klubu.

Sa druge strane, Rasim Ljajić uhvatio se u koštac sa nagomilanim dnevnim problemima i na početku je delovalo kao da će Partizan sa njim na čelu uspeti da se vrati. Vremenom su pravljene krupne greške, ali je Partizan uspevao da pliva iznad površine. Prodajom Andreja Kostića rešeno je pitanje evropske licence, a iako ovaj transfer nije nešto čime bi crno-beli trebalo da se hvale, gorući problem je rešen. Ljajićevo iskustvo u politici moglo bi da bude od koristi Partizanu, te kada bi se na to dodalo sportsko iskustvo Predraga Mijatovića, a kada bi se međusobne nesuglasice rešile - ovo bi mogla da bude dobitna kombinacija.

Predrag Mijatović i Rasim Ljajić u Ivanjici, na utakmici između Javora i Partizana Foto: Dragan Karadarevic ©/2025 Dragan Karadarevic/Starsport.rs ©

U ovoj upravi veliko je pitanje da li bi bilo mesta za Danka Lazovića, Milku Forcan i Vojislava Lazarevića. Kada se sabere šta je ovaj trio uradio, ne dobija se puno... Ljubav prema Partizanu nije sporna i niko tu neće slovo da im kaže, ali ne može da se vodi klub kao što je Partizan uz argument "volim ga". Za rukovođenje takvim sistemom potrebno je mnogo više.

FK Partizan, Predrag Mijatović, Rasim Ljajić, Milka Forcan, Danko Lazović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Dakle, postoji mnogo scenarija za FK Partizan i sudbonosnu Skupštinu i jasno je da će promena biti. Deluje da bi najbolje za crno-bele bilo da Rasim Ljajić i Predrag Mijatović zajedničkim snagama krenu u borbu za povratak kluba iz Humske na staze stare slave.

