Povratak 78-godišnjeg Advokata tri meseca nakon što je podneo ostavku, navodeći kao razlog zdravstvene probleme ćerke, potvrdio je Fudbalski savez Kurasaa, dan nakon što je Fred Ruten napustio taj posao.

Kada Kurasao debituje na Svetskom prvenstvu protiv Nemačke, 14. juna u Hjustonu, Advokat će biti sedam godina stariji nego što je bio Oto Rehagel predvodeći Grčku na Svetskom prvenstvu 2010. godine.

To će biti njegovo treće Svetsko prvenstvo i to sa trećim timom, pošto je prethodno vodio Holandiju na Mundijal 1994. godine, a potom i Južnu Koreju 2006. godine.

Nakon meča sa Nemačkom, Kurasao će na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu igrati protiv Ekvadora u Kanzas Sitiju i Obale Slonovače u Filadelfiji.

Dik Advokat na klupi Srbije Foto: Starsport

Dik Advokat je u novembru odveo Kurasao na Svetsko prvenstvo, pošto je ekipa osvojila prvo mesto u kvalifikacionoj grupi i direktno prošla na turnir. ; Njega je u februaru zamenio sunarodnik Ruten koji je nadgledao dva poraza u pripremnim utakmicama u martu, protiv Australije i Kine, i navodno je bio nepopularan među igračima koji su želeli da se Advokat vrati.

Kurasao, karipsko ostrvo pod autonomijom Holandije, postao je najmanja nacija po broju stanovnika koja se plasirala na Svetsko prvenstvo, na kome će prvi put učestvovati.

Svetsko prvenstvo održaće se od 11. juna do 19. jula održati u SAD, Kanadi i Meksiku.