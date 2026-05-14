Legendarni Manuel Nojer (40) ostaje u Bajernu!

Kapiten minhenskog velikana navodno je postigao dogovor sa čelnicima kluba oko nastavka saradnje i uskoro bi trebalo da stavi potpis na novi ugovor.

Kako prenose nemački mediji, Bajern je iskusnom golmanu ponudio produžetak saradnje na još godinu dana, a zvanična potvrda očekuje se odmah po završetku poslednjeg kola Bundeslige.

Ipak, pregovori nisu prošli bez drame! Glavna tema bila je Nojerova ogromna plata, pošto je legendarni čuvar mreže do sada zarađivao čak 20 miliona evra bruto po sezoni.

Na kraju je, prema navodima iz Nemačke, Nojer pristao na smanjenje primanja samo kako bi ostao na “Alijanc areni” i nastavio da predvodi ekipu.

Nojer je u Minhen stigao još 2011. godine iz FC Schalke 04, a tokom više od decenije izrastao je u jednog od najvećih golmana svih vremena.

Sa Bajernom je osvojio gotovo sve što se može osvojiti – čak 13 titula prvaka Nemačke, dve titule u Ligi šampiona i veliki broj domaćih i međunarodnih trofeja.

Ogroman trag ostavio je i u reprezentaciji Nemačke, sa kojom je osvojio Svetsko prvenstvo, pre nego što se prošle godine oprostio od nacionalnog tima.

I dok mnogi njegovi vršnjaci odavno uživaju u penziji, Nojer očigledno još nema nameru da spusti rukavice.

