Veliki šok doživeo je Arsenal u ključnom delu sezone!

Defanzivac Ben Vajt doživeo je ozbiljnu povredu kolena i više neće igrati ove sezone, što predstavlja ogroman udarac za tim Mikela Artete u borbi za trofeje.

Engleski reprezentativac povredio se tokom meča protiv Vest Hema, a nakon dodatnih pregleda potvrđeno je da ga čeka duža pauza.

To znači da će Vajt propustiti poslednja dva kola Premijer lige, ali i veliko finale UEFA Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena.

Nažalost, pod velikim znakom pitanja i njegov nastup za reprezentaciju England na predstojećem Svetskom prvenstvu, kao i duel protiv Hrvatske 17. juna.

Iz londonskog kluba poručuju da je medicinski tim već pokrenuo proces oporavka i rehabilitacije.

"Naš medicinski tim sada vodi Benov program oporavka i rehabilitacije i svi su potpuno fokusirani na podršku Benovom cilju da bude spreman za početak naših predsezonskih priprema", saopštio je Arsenal.

Ova povreda dolazi u najgorem mogućem trenutku za Artetu, koji već ima ozbiljne probleme u poslednjoj liniji tima.

U međuvremenu, Siti i dalje vreba šansu u šampionskoj trci, pošto Arsenal ima samo pet bodova prednosti uz utakmicu više.

Vajt je tek nedavno ponovo obukao dres Engleske i u martu čak postigao gol u prijateljskom meču protiv Urugvaja, ali sada ga čeka nova borba – ona van terena.