Fudbalski klub Radnički 1923 iz Kragujevca podsetio je javnost na herojstvo svog bivšeg čuvara mreže, Gorana Milovanovića, koji je pre 27 godina izgubio život tokom NATO agresije. E

motivnom porukom na društvenim mrežama, klub je odao počast Milovanoviću, koji je stradao na vojnoj dužnosti.

"Pre 27 godina nad našom domovinom izvršena je agresija od strane NATO pakta. U danonoćnim napadima neprijateljskih aviona naša država pretrpela je nenadoknadive gubitke.

Braneći otadžbinu od agresije svoj život je dao i naš golman Goran Milovanović koji je preminuo 13.5.1999. godine", stoji u objavi Radničkog.

Goran Milovanović, rođeni Kragujevčanin i talentovani čuvar mreže Radničkog, te kobne 1999. godine ostvario je dečački san potpisivanjem prvog profesionalnog ugovora sa klubom iz Kragujevca.

Ipak, sudbina je htela da golmanski dres ubrzo zameni vojnom uniformom i krene u odbranu otadžbine. Svoju poslednju bitku odigrao je na Kosovu i Metohiji, gde je položio život, ne dočekavši priliku da do kraja ispiše svoju sportsku priču na terenu.