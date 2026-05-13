Očekivalo se, kako navode italijanski mediji, da njih dvojica budu kandidati za naslednika Gabrijelea Gravine, ali su njihove kandidature tek danas formalizovane.

Fudbalski savez Italije ima rok do 22. maja da prihvati ove kandidature, ali prema pisanju Gazete delo Sport, to će biti samo formalnost.

Izbori za novog predsednika Fudbalskog saveza Italije održaće se 22. juna.

Po navodima italijanskih medija, Malago će dobiti većinu glasova. Bivši šef olimpijskog komiteta već ima podršku Serije A, udruženja igrača i udruženja trenera, a sinoć je potvrđeno da ima podršku i Serije B.

Abete je trenutno predsednik Amaterskih liha i imaće njihovu podršku.

Serija A će na izborima imati 20 delegata, odnosno 18 odsto glasova, Serija B takođe 20 delegata i šest odsto glasova, a Serija C 57 delegata i 12 odsto glasova. Amaterske lige imaće čak 99 delegata, odnosno 34 odsto glasova, dok udruženje igača nosi 20, a trenera deset odsto glasova.

Nekadašnji prvi čovek Fudbalskog saveza Italije Gabrijele Gravina podneo je početkom aprila ostavku posle političkog pritiska, nakon što reprezentacija treći put uzastopno nije uspela da se plasira na Svetsko prvenstvo.