Slušaj vest

Srpski fudbal ostao je bez još jednog velikana, u Šapcu je u 85. godini preminuo Selimir Sele Milošević. Reč je o jednom od najznačajnijih imena u istoriji šabačkog sporta, čoveku koji je svojim igrama i harizmom postao istinska legenda Mačve, ali i ostavio neizbrisiv trag nastupajući za Crvenu zvezdu.

Tokom boravka na Marakani, sa Crvenom zvezdom je uspeo da podigne tri pehara šampiona Jugoslavije, dominirajući domaćim fudbalom u sezonama 1958/59, 1959/60. i 1963/64.

- Sa tugom se opraštamo od nekadašnjeg igrača i trenera FK Mačva Šabac, Selimira Seleta Miloševića, jednog od najpoznatijih fudbalskih imena koje je Šabac iznedrio.

Rođen u Šapcu 1940. godine, prve fudbalske korake napravio je upravo u Mačvi i šabačkom Radničkom, odakle ga je put odveo do FK Crvena zvezda, gde je tokom šezdesetih godina ostavio dubok trag kao snažni centarfor i višestruki prvak Jugoslavije. Tokom bogate karijere nastupao je i u Americi za Oakland Clippers, kao i u Francuskoj za Red Star.

Sele Milošević bio je poznat po borbenosti, snažnom šutu i velikoj ljubavi prema fudbalu, ali i prema svom gradu i Mačvi kojoj se vraćao i kao trener. Tokom trenerske karijere vodio je brojne klubove, među kojima i Mačvu, a uspehe je ostvario i u inostranstvu, posebno u Indoneziji gde je osvajao šampionske titule.

Šabac i Mačva izgubili su velikog fudbalskog gospodina, čoveka koji je bio deo istorije „Provincijskog Urugvaja“ i ime koje će zauvek ostati upisano među legendama kluba.

Neka mu je večna slava i hvala - stoji u objavi Mačve.

Ne propustiteFudbalPONIKAO U PARTIZANU, IGRAO U ZVEZDI, A SADA SE PONOVO VRATIO U LJUTICE BOGDANA! Oglasio se i "zapalio" Instagram: "Zvanično u mom voljenom klubu..."
Fudbaleri Crvene zvezde
KvotaŠTA KAŽU KLADIONICE PRED FINALE KUPA? Zvezda ili Vojvodina? Pogledajte ko je apsolutni favorit!
zvezda-vojvodina-686468.JPG
FudbalCRVENA ZVEZDA PROTIV VOJVODINE NA LAGATORU! Evo gde uživo možete gledati finale Kupa Srbije!
Večiti derbi Crvena zvezda Partizan (4).jpeg
FudbalCRVENA ZVEZDA PRAVI DRIM TIM ZA LIGU ŠAMPIONA! Duo fantastiko od leta na Marakani?
Mohamed Abu Fani pojačanje Crvene zvezde?

Mirko Ivanić i Aleksandar Katai na komemoraciji Vladimira Cvetkovića Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić