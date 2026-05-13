Slušaj vest

Srpski fudbal ostao je bez još jednog velikana, u Šapcu je u 85. godini preminuo Selimir Sele Milošević. Reč je o jednom od najznačajnijih imena u istoriji šabačkog sporta, čoveku koji je svojim igrama i harizmom postao istinska legenda Mačve, ali i ostavio neizbrisiv trag nastupajući za Crvenu zvezdu.

Tokom boravka na Marakani, sa Crvenom zvezdom je uspeo da podigne tri pehara šampiona Jugoslavije, dominirajući domaćim fudbalom u sezonama 1958/59, 1959/60. i 1963/64.

- Sa tugom se opraštamo od nekadašnjeg igrača i trenera FK Mačva Šabac, Selimira Seleta Miloševića, jednog od najpoznatijih fudbalskih imena koje je Šabac iznedrio.

Rođen u Šapcu 1940. godine, prve fudbalske korake napravio je upravo u Mačvi i šabačkom Radničkom, odakle ga je put odveo do FK Crvena zvezda, gde je tokom šezdesetih godina ostavio dubok trag kao snažni centarfor i višestruki prvak Jugoslavije. Tokom bogate karijere nastupao je i u Americi za Oakland Clippers, kao i u Francuskoj za Red Star.

Sele Milošević bio je poznat po borbenosti, snažnom šutu i velikoj ljubavi prema fudbalu, ali i prema svom gradu i Mačvi kojoj se vraćao i kao trener. Tokom trenerske karijere vodio je brojne klubove, među kojima i Mačvu, a uspehe je ostvario i u inostranstvu, posebno u Indoneziji gde je osvajao šampionske titule.

Šabac i Mačva izgubili su velikog fudbalskog gospodina, čoveka koji je bio deo istorije „Provincijskog Urugvaja“ i ime koje će zauvek ostati upisano među legendama kluba.

Neka mu je večna slava i hvala - stoji u objavi Mačve.