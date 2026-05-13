Slušaj vest

Iz Crne Gore stigle su nam vesti da je Miodrag Grof Božović završio svoju epizodu u podgoričkoj Budućnosti.

Kako prenosi RTCG, Grof Božović je podneo ostavku na mesto trenera Budućnosti posle utakmice u Bijelom Polju, o čemu je odmah obavestio rukovodstvo kluba.

1/7 Vidi galeriju Miodrag Božović Miodrag Božović Grof Esteglal Foto: www.fcesteghlal.ir

Budućnost se nalazi u teškoj situaciji, vodi borbu kako bi izbegla baraž za opstanak, ali i pokušala da stigne do mesta koje vodi u evropske kvalifikacije, a novi trener imaće pakleno težak zadatak. Među kandidatima se pominju nekadašnji igrači i treneri povezani sa klubom. Bez angažmana su trenutno Mirko Ćiro Raičević, Rade Petrović, Nedjeljko Vlahović, Marko Šćepanović, kao i bivši trener Sutjeske Dejan Jelenić i videćemo da li će neko od njih sesti u "vruću stolicu".

Grof je ekipu preuzeo nakon jesenjeg dela sezone od Ivana Vukićevića, kada se klub nalazio na šestoj poziciji sa 11 bodova zaostatka za liderom i samo bodom manje od mesta koje vodi u kvalifikacije za Ligu konferencije, a na 14 mečeva ostvario je učinak od pet pobeda, tri remija i čak šest poraza, uz negativnu gol-razliku 12:15.

BONUS VIDEO: