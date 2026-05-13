Danas nešto posle 13 časova, na izlazu iz Zagreba prema auto-putu A3, dogodio se ozbiljan incident.

Kako saznaje "Jutarnji list", došlo je do žestokog obračuna između navijačkih grupa Bed Blu Bojsa i Armade, koji su krenuli put Osijeka na finale Kupa Hrvatske.

Zbog tuče su privremeno zatvorene naplatne rampe, što je dovelo do formiranja dugačkih kolona automobila. Policija je brzom reakcijom izolovala pripadnike dveju grupa i na kratko zatvorila saobraćaj prema Lipovcu, usled čega se stvorio zastoj dug četiri kilometra.

Navodno je tokom intervencije upotrebljen i suzavac, ali za te navode još uvek nema zvanične potvrde.