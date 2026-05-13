Rukovodstvo Mančester junajteda moglo bi već tokom ove nedelje da odluči pitanje trenera za narednu sezonu, a prema navodima sa Ostrva, glavni kandidat za stalno rešenje je Majkl Kerik.

Kako prenosi ugledni Atletik, izvršni direktor Omar Berada i sportski direktor Džejson Vilkoks planiraju da na sastanku uprave preporuče Kerika za šefa stručnog štaba, a konačnu reč imaće suvlasnik kluba ser Džim Retklif, koji trenutno vodi glavne odluke u sportskom sektoru.

Iako zvanična potvrda još nije stigla, sve ukazuje na to da bi nekadašnji vezista Junajteda mogao da ostane na klupi i u narednoj sezoni. U klubu već postoje očekivanja da će upravo on dobiti poverenje, pošto je uključen u planiranje prelaznog roka i razgovore oko sastava tima.

Kerik je u januaru preuzeo ekipu kao privremeno rešenje nakon odlaska Rubena Amorima, u trenutku kada je tim bio na sedmom mestu Premijer lige. Od tada je Junajted značajno napredovao i trenutno zauzima treću poziciju, uz obezbeđen plasman u Ligu šampiona, što je u velikoj meri promenilo pogled čelnika kluba na njegovo angažovanje.

Majkl Kerik Foto: Peter Powell/EPA, AP, Profimedia

U Mančesteru su razmatrali i druge opcije za klupu, među kojima su bili Andoni Iraola i Unai Emeri, a sprovedene su i dodatne provere za još nekoliko kandidata. Ipak, rezultati koje je Kerik ostvario u kratkom periodu dali su mu ozbiljnu prednost.

Važan faktor u odluci je i predstojeći prelazni rok, pošto u klubu smatraju da je za pregovore sa potencijalnim pojačanjima ključno da što pre bude poznato ko će voditi tim.

Poseban utisak na upravu ostavio je odnos igrača prema sadašnjem treneru. Nakon pobede nad Liverpulom rezultatom 3:2, kojom je Junajted i matematički osigurao povratak u Ligu šampiona, mladi Kobi Mainu jasno je istakao podršku stručnjaku rekavši da igrači "žele da poginu za njega na terenu".

Kerik je pre ovog povratka na Old Traford već imao kratku epizodu kao privremeni trener krajem 2021. godine, posle odlaska Olea Gunara Solšera. Tada je vodio tim na tri utakmice, zabeležio dve pobede i remi, a potom napustio klub kada je angažovan Ralf Rangnik.

Nakon toga radio je u Midlsbrou gde je za manje od tri godine stekao značajno iskustvo kao samostalni trener i uspeo da klub iz donjeg dela tabele uvede u borbu za vrh Čempionšipa.

Kerik je kao igrač proveo 12 godina u dresu Mančester junajteda, odigrao 464 utakmice i osvojio pet titula prvaka Engleske, kao i trofej Lige šampiona, zbog čega u klubu ima veliki kredibilitet.

Ako preporuka sportskog sektora bude potvrđena, Junajted će uskoro otvoriti formalne pregovore sa 44-godišnjim stručnjakom, koji je sve bliži tome da od privremenog rešenja postane dugoročni izbor na klupi velikana sa Old Traforda.

Kurir sport / Sportske.net

