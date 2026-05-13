PREOKRET - RODRI BLIZU NEOČEKIVANE ODLUKE: Ništa od Reala, evo gde će Španac završiti!
Kapiten Mančester sitija i reprezentacije Španije Rodri blizu je potpisa novog ugovora sa engleskim klubom.
Ovu vest plasirao je pouzdani Mateo Moreto, koji tvrdi da nema ništa od pregovora između Real Madrida i Rodriga, jer Španac ulazi u završne pregovore sa Sitijem.
Njegov trenutni ugovor ističe leta 2027. godine, stoga je Siti morao da reaguje kako ga ne bi sada pustio na popustulu ili sledećeg jula bez obeštećenja.
Rodri je bio jedan od najboljih igrača na svetu, najbolji na svojoj poziciji, a onda je doživeo tešku povredu kolena, posle čega je na momente pokazivao staru formu.
U ovoj sezoni je igrao sve bolje i bolje, a Siti je odlučio da ga zadrži, jer bi bilo previše da ovog leta odu i Rodri i Bernardo Silva, kome ističe ugovor.
Rodri je u Siti stigao leta 2019. godine iz Atletiko Madrida za 80.000.000 evra i jedno je od najvažnijih pojačanja u istoriji kluba.
Osvojio je četiri titule u Premijer ligi, Ligu šampiona, tri Liga kupa, FA kup, SP za klubove i Superkup Evrope, dok je sa Španijom osvojio EURO 2024, kada je potom uzeo i "Zlatnu loptu".
Kurir sport / Sportske.net
