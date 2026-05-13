Žoze Murinjo je ponovo pod svetlima reflektora na najjačoj fudbalskoj sceni.

Kao što je poznato, Portugalac je najbliži klupi Real Madrida, koji je predvodio u periodu od 2010. do 2013. godine, kada je osvojio La Ligu, Kup kralja i Superkup Španije.

Danas su se pojavile nove informacije o njegovoj klauzuli. Naime, Murinjo ima klauzulu postavljenu na 3.000.000 evra, ali je ona aktivna samo do 26. maja. Dakle, Real Madrid ima još manje od dve sedmice da je aktivira i da u tom periodu utanači sve uslove sa Murinjom.

Žoze Murinjo na klupi Benfike Foto: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Portugalski mediji ističu da je Benfika ponudila takođe Murinju novi ugovor, uprkos činjenici da je završila na trećem mestu i da naredne sezone neće igrati u Ligi šampiona.

Ipak, male su šanse da Murinjo prihvati ponudu Benfike, jedino ukoliko Florentino Perez promeni svoju odluku o njegovom povratku, stoga portugalski klub već priprema njegovu zamenu.

