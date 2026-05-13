ŽOZE MURINJO I REAL MADRID - ISPLIVALI NOVI DETALJI: "Kraljevski" klub ima još manje od dve nedelje da aktivira klauzulu iz ugovora Portugalca!
Žoze Murinjo je ponovo pod svetlima reflektora na najjačoj fudbalskoj sceni.
Kao što je poznato, Portugalac je najbliži klupi Real Madrida, koji je predvodio u periodu od 2010. do 2013. godine, kada je osvojio La Ligu, Kup kralja i Superkup Španije.
Danas su se pojavile nove informacije o njegovoj klauzuli. Naime, Murinjo ima klauzulu postavljenu na 3.000.000 evra, ali je ona aktivna samo do 26. maja. Dakle, Real Madrid ima još manje od dve sedmice da je aktivira i da u tom periodu utanači sve uslove sa Murinjom.
Portugalski mediji ističu da je Benfika ponudila takođe Murinju novi ugovor, uprkos činjenici da je završila na trećem mestu i da naredne sezone neće igrati u Ligi šampiona.
Ipak, male su šanse da Murinjo prihvati ponudu Benfike, jedino ukoliko Florentino Perez promeni svoju odluku o njegovom povratku, stoga portugalski klub već priprema njegovu zamenu.
