U susret predstojećoj Skupštini crno-belih, advokat Ivan Simić , autor statuta kluba, uputio je poruku smirivanja tenzija i pozvao na odgovornost, ozbiljnost i jedinstvo svih ljudi okupljenih oko Partizana. Ističući da je reč o redovnoj Skupštini kakvu održava svaki sportski kolektiv, predsednik Nadzornog odbora je naglasio da senzacionalizam i javne spekulacije ne doprinose stabilnosti kluba, već naprotiv - narušavaju atmosferu koja je neophodna za njegov oporavak i dalji razvoj. U svom obraćanju za Kurir posebno je apostrofirao značaj aktuelnog rukovodstva, ocenivši da predsednik Rasim Ljajić i potpredsednik Predrag Mijatović predstavljaju dugoročno, stabilno i održivo rešenje za FK Partizan u izazovnim vremenima kroz koja klub prolazi.

- Bilo kakav senzacionalizam, i javno licitiranje potencijalnim ishodom skupštine FK Partizan, nisu u funkciji jačanja kapaciteta kluba. Podsetiću da se radi o redovnoj Skupštini koju svaki sportski klub održava. Stoga, apelujem na svakog prijatelja kluba i člana bilo kog organa kluba, da, na pre svega odmeren i uzdržan način ukoliko je to uopste i potrebno i nužno, komentariše predstojeću Skupštinu. Onako kako naš Partizan to i zaslužuje. Naravno, predstavnici sedme sile, radiće svoj posao, kao što se i radi kada je posao medija u pitanju, ali mi članovi organa kluba moramo pokazati odmerenost i ozbiljnost. Lično verujem da će nadolazeća Skupstina, pokazati svu snagu naseg kluba i kolektiva i staviti tačku na spekulacije o nekakvim sukobima i svađama. Predsednik Ljajić i potpredsednik Mijatović su nesporno pokazali kako se u ovim olujnim vremenima jedino može kormilariti brodom FK Partizan i voditi ga u pravcu mirne luke bez skandala i u duhu samog sporta, onako kako dolikuje vrednostima FK Partizan. Takođe potpredsednik Mijatović je apsolutno nužan i neophodan klubu, u punom kapacitetu, po mom shvatanju i shvatanju mnogih trenutno možda i fudbalski radnik sa najvećom sportskom specifičnom težinom. Verujem da je klubu potrebno rukovođenje sa jedne strane, pre svega izuzetnim socijalnim sportskim i političkim iskustvom i pragmatizmom. Sa druge strane, fudbalska i sportska intuicija kao i sportski i takmičarski duh, jesu nešto što je takođe nužno u funkciji vraćanje stare slave. U jednoj resetovanoj, relaksiranoj atmosferi, uz realne, zdrave ambicije za predstojeću takmičarsku sezonu, ovaj dvojac, jeste jedino, dugoročno i optimalno i održivo rešenje za naš klub - rekao je advokat Ivan Simić.