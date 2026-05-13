Slušaj vest

Pre nepunih mesec dana javnost je brujala o sukobu Saše Zdjelara i trenera Srđana Blagojevića koji je prekinuo trening, a danas se u taboru crno-belih dogodio novi potres čiji je glavni akter jedan od najiskusnijih u timu, Stefan Mitrović.

Iskusni štoper ušao je u oštru verbalnu raspravu sa šefom stručnog štaba, a neprijatne scene ponovo su naterale Blagojevića da prevremeno zavreši rad i pošalje ekipu u svlačionicu, piše Telegraf.

Srđan Blagojević Foto: Starsport

Posebno je interesantno to što je upravo Mitrović nedavno, nakon incidenta sa Zdjelarom, novinarima pričao o važnosti zajedništva i "odbrani svlačionice", da bi danas on postao generator novog sukoba.

Ovaj incident dolazi u najgorem mogućem trenutku, pred ključni duel sa Čukaričkim, gde Partizan bije bitku sa Vojvodinom za drugu poziciju i što bolju polaznu tačku u letnjim evropskim kvalifikacijama.

Ne propustiteFudbal"NADOLAZEĆA SKUPŠTINA POKAZAĆE SNAGU NAŠEG KLUBA" Oglasio se autor statuta FK Partizan: "Predsednik Ljaljić i potpredsednik Mijatović su nesporno pokazali..."
Predrag Mijatović i Rasim Ljajić
FudbalBLIŽI SE DAN D U HUMSKOJ! Šta čeka FK Partizan posle sudbinske Skupštine kluba?! Jedan scenario deluje kao najbolji po crno-bele!
Predrag Mijatović i Rasim Ljajić
FudbalPONIKAO U PARTIZANU, IGRAO U ZVEZDI, A SADA SE PONOVO VRATIO U LJUTICE BOGDANA! Oglasio se i "zapalio" Instagram: "Zvanično u mom voljenom klubu..."
Fudbaleri Crvene zvezde
FudbalGOLMAN KOJI JE SA PARTIZANOM OSVOJIO DUPLU KRUNU SADA TRESE PROTIVNIČKE MREŽE! Postigao je četiri gola za 13 minuta! Da, dobro ste pročitali...
PARTIZAN-CUKARICKI-KUP_83.JPG

ZDJELAR POSLE PORAZA U DERBIJU: Priliku za pobedu propustili smo u prvom poluvremenu! VIDEO Izvor: FK Partizan