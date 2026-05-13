Fudbal
ŽESTOKA TUČA DELIJA I POLICIJE! POGLEDAJTE SNIMKE OPŠEG HAOSA U LOZNICI: Neredi uoči početka finala Kupa Srbije! Suzavci i topovski udari na sve strane
Finale Kupa Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine kasni zbog žestoke tuče delija i policije na severnoj tribini stadiona "Lagator".
Do tuče je došlo uoči početka meča.
Policija je sa dva kordona postrorjena ispred severne tribine, a na samoj tribini je bacila suzavac.
Zbog toga je deo navijača preskočio ogradu i našao se na terenu kako bi izbegao suzavac.
Primarni problem su navijači na terenu, dok ne odu sa terena utakmica ne počinje.
