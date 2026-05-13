SPEKTAKULARNA KOREOGRAFIJA FIRME: Navijači Vojvodine moćnom porukom podržali svoj tim, a onda prekinuli meč
Navijači Vojvodine u velikom broju su stigli u Loznicu kako bi podržali svoj tim da dođe do trofeja u finalu Kupa Srbije.
Crvena zvezda - Vojvodina, finale kupa 13.5.2026 Foto: Nemanja Nikolić
Vojvodina je protiv Crvene zvezde odigrala sjajno prvo poluvreme i povela sa 2:0.
Firma, Navijači Vojvodine Foto: Kurir Sport
Početkom drugog dela, popularna "Firma" je priredila spektakularnu koreografiju, uz moćnu poruku upućenu svojim fudbalerima.
Potom je usledio ružniji deo, zasuli su teren bakljama, pa je meč prekinut na kratko.
