Trener crveno-belih Dejan Stanković izneo je prve utiske posle finala Kupa Srbije.

"Zahvalnost ovim momcima! Zahvalnost i klubu i navijačima, samo zahvalnost. Puno mi je srce. Znam da kad osvojiš, onda kažu - lako je. E nije lako, verujte mi. Dali su sve moji momci. Hvali klubu što su mi opet omogućili da proživim ove emocije. I ovi navijači, oni su uvek za deset, za 11".

Rodrigao izmena?

"To sam pokupio od jednog mog bivšeg trenera, tih zadnjih deset minuta, ali sam imao spremnu rezervnu varijantu, ako izjednačimo. Tako da, nisam se zaglavio. Verovao sam! Verovao sam do kraja da možemo da okrenemo".

Govor sa poluvremena?

"Ništa. Samo da verujemo. Mi smo igrali dobru utakmicu, nije lako primiti gol posle minut, kontra 2-0... Nije bilo lako. Ali smo verovali. Ono što smo spremili smo igrali. Bio je tu i faktor sreće".

Crvena zvezda - Vojvodina, finale kupa 13.5.2026 Foto: Nemanja Nikolić