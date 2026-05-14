- Svi ste bili toliko skoncentrisani da ste mogli da primetite o čemu se radi. Pre svega, čestitam Zvezdi – bolje su šutirali penale i kao timu ne mogu da zamerim ništa. Što se tiče suđenja, svako na ovom stadionu mogao je da ne primeti o čemu se radi. Bili smo potkradeni od prvog minuta i pravim zvezdašima je neugodno. Ukazivali su na mogućnost svega toga, nepažnjom sudije koja je sudila. Nema kvaliteta da bi sudio utakmicu. Nisam verovao u te radnje, mislio sam da treba čoveka pustiti da sudi, ali nisam bio u pravu. Nije dorastao finalu, sve je bilo suđeno u korist Zvezde, uprkos tome smo stigli do nerešenog rezultata. To je rezime utakmice, što je ostavilo utisak na ljude na stadionu. Zvezdi sve čestitke – borili su se do kraja, bili su više skoncentrisani, zasluženo su uzeli trofej. Dosta sam prazan posle jedne ovakve utakmice, kad vam dođe jedan čovek i pokvari celu utakmicu, doživljaj... Bilo je volje i želje, za ikakav posao dalje, sve što smo uradili padne u vodu zbog nečijih interesa, kao da niko drugi ne postoji nego samo... Nećemo o tome, vruća je glava. Mojim momcima svaka čast, izgarali su, igrali su dobro, ali uvek ima neka viša sila, šta da radimo.