Perez je žestoko udario po novinarima da ruše klub i rekao da niko neće minirati klub spolja.

 Iako se činilo da niko ne sme da izađe na crtu čoveku koji je stvorio "Galaktikose", pojavilo se ime koje je uzburkalo strasti na "Santijago Bernabeu". Reč je o Enrikeu Rikelmeu, mladom španskom biznismenu i vlasniku energetske imperije.

Sa samo 37 godina, Rikelme je u poslovnim krugovima poznat kao "Kralj sunca". On je osnivač i predsednik kompanije "Cox Energy", jedne od vodećih svetskih firmi za obnovljive izvore energije, čija se vrednost procenjuje na nekoliko milijardi evra. Njegova kompanija nedavno je finalizirala kupovinu "Iberdrola Mexico" za neverovatne četiri milijarde dolara.

Iako trenutno živi u Meksiku, Rikelme je rođen u Alikanteu i član kluba je Reala više od 20 godina. Fudbal mu je u krvi – njegov otac bio je član upravnog odbora kluba u vreme Ramona Kalderona, što mu zakonski omogućava da se kandiduje za predsedničku fotelju.

Rikelme je još 2021. godine najavio da će "pre ili kasnije" pokušati da preuzme klub, a sada je, čini se, trenutak došao. Njegova vizija Reala je radikalno drugačija od Perezove.

"Razmatram mogućnost da upotrebim svoje iskustvo i radim sa visoko profesionalnim odborom, a ne grupom prijatelja. Ili će klub potpuno profesionalizovati upravljanje i postati istinski internacionalan, ili će se pojaviti problemi. Biti internacionalan ne znači samo otići na turneju po Sjedinjenim Američkim Državama" izjavio je Rikelme.

Ono što posebno plaši Perezove pristalice jesu Rikelmeove veze sa klupskim ikonama. Prema navodima španskih medija, Rikelme uživa poverenje Ikera Kasiljasa, a na njegovom nedavnom rođendanu viđeni su i Serhio Ramos, Fernando Sanz i Migel Tores.

Za ovdašnju javnost najzanimljivija je informacija da se Rikelme prvi put zvanično pojavio pred članovima kluba na događaju koji je organizovao član uprave Partizana i čovek koji je Realu doneo titulu prvaka Evrope 1998. godine – Predrag Mijatović.

Florentino Perez, koji je godinama vladao bez prave opozicije zahvaljujući strogim statutima kluba, sada se suočava sa čovekom koji ima i novac i podršku navijača, ali i bliskost sa bivšim asovima.

