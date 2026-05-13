PARTIZAN NAVIJA ZA ZVEZDU U FINALU KUPA! Potpuna ironija, crno-beli prinuđeni da podrže najljućeg rivala...
Pored borbe ta trofej posebno je zanimljivo da će navijači Partizana na ovom meču takoreći biti prinuđeni da navijaju za Crvenu zvezdu.
Naime, Partizan se u Superligi Srbije bori sa Vojvodinom za drugo mesto i plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope, ali bi ta trka mogla da bude gotova već ove večeri, a da crno-beli nisu na terenu.
Ukoliko Vojvodina slavi zapečatila bi borbu za kvalifikaciju za Ligu Evrope, jer osvajač Kupa ima prednost na tom putu, te bi trka u prvenstvu sa Partizanom bila gotova.
Partizan ne bi više imao nikakvu šansu da ode u drugo po redu UEFA takmičenje, već bi morao da se zadovolji kvalifikacijama za Ligu konferencije, čak i da u poslednja dva kola osvoji drugo mesto u Superligi Srbije.
U suprotnom sve će se rešiti u preostala dva kola, a Vojvodina trenutno ima bod više od Partizana.
Zbog toga se nameće da će navijači Partizana navijati za Crvenu zvezdu da osvoji "duplu krunu" i produži im nadu do kraja sezone.