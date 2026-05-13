Pored borbe ta trofej posebno je zanimljivo da će navijači Partizana na ovom meču takoreći biti prinuđeni da navijaju za Crvenu zvezdu.

Naime, Partizan se u Superligi Srbije bori sa Vojvodinom za drugo mesto i plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope, ali bi ta trka mogla da bude gotova već ove večeri, a da crno-beli nisu na terenu.

Ukoliko Vojvodina slavi zapečatila bi borbu za kvalifikaciju za Ligu Evrope, jer osvajač Kupa ima prednost na tom putu, te bi trka u prvenstvu sa Partizanom bila gotova.

Partizan ne bi više imao nikakvu šansu da ode u drugo po redu UEFA takmičenje, već bi morao da se zadovolji kvalifikacijama za Ligu konferencije, čak i da u poslednja dva kola osvoji drugo mesto u Superligi Srbije.

U suprotnom sve će se rešiti u preostala dva kola, a Vojvodina trenutno ima bod više od Partizana.

Zbog toga se nameće da će navijači Partizana navijati za Crvenu zvezdu da osvoji "duplu krunu" i produži im nadu do kraja sezone.