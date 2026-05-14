Crvena zvezda i šestu godinu u nizu osvojila je duplu krunu.

Ovog puta je u penal lutriji nadmudrila Vojvodinu i 30. put u istoriji osvojila nacionalni kup.

Naravno, trener Dejan Stanković nije krio zadovoljstvo.

- Znao sam šta želim, pitali bi me da li sam lud. Znao sam i da ću se vratiti na 3-5-2 ako bude 2:2, znao sam tačno šta radim, to sam i objasnio stafu.

Šef struke crveno-belih pomenuo je utakmicu koja ga je asocirala na meč u Loznici.

- Murinjo, Inter - Siena, to mi je kroz glavu prošlo, dosta njih je igralo povređeno, neki nisu bili upotrebljivi. Sad će u junu biti godinu dana kako su krenuli da rade. Osećam veliku zahvalnost, malo nas je iscrpela utakmica, mislim da će se raspoloženje promeniti u autobusu.

Dejan Stanković posle osvojenog kupa

Potom je nastavio:

- Šesta dupla kruna, veliki uspeh za klub. U decembru sam govorio da se Zvezda dosta promenila. Zvezdan Terzić, Toza Mijailović, Marin, to je taj blok, postaje to ozbiljan blok. Opet će neko da prokomentariše kako, šta... Ja znam šta oni rade, koliko se žrtvuju. Nije lako, verujte mi da nije lako osvajati trofeje i braniti duple krune. Čestitke celoj Crvenoj zvezdi.

Dejan Stanković nakon osvojengo kupa

Stanković je na kraju pričao o tome kako se promenio.

- Može dosta mirnije, nikakva drama nije bila u poluvremenu, ja sam samo tražio taj jedan gol. Nije sramota ni izgubiti, jedna lopta, jedan prekid, samo da ne radimo stvari koje nismo. Odvijala se utakmica kako smo želeli u nekim momentima, ali samo mi je bilo potrebno strpljenje. Ja sam pun vrlina i mana, koliko sam se promenio, ne znam, ali dovoljno da bih bio racioanalan u ovakvim utakmicama.