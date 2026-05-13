Na pitanje šta misli o svemu što je Peres izgovorio, a izgovorio je mnogo toga što je podiglo prašinu (da su Realu ukradene titule, da se vodi kampanja protiv kluba, podsetio po ko zna koji put na slučaj Negreira), Arbeloa je odgovorio:

"Nisam ovde da komentarišem predsednikovu konferenciju. Svaki navijač Reala je saglasan da svi moramo da branimo interese Reala. Drugačije smo tretirani nego drugi klubovi na svetu. Svesni smo pritiska. Ao ovaj klub ima jednu snagu, to su njegovi članovi. Niko nam neće reći šta da mislimo, kako bi trebalo da se ponašamo i šta da radimo", poručio je Arbeloa.

Peres je rekao da je "Realu ukradeno sedam titula", sa čime je Arbeloa saglasan.

"Naravno. Svi znamo šta se dešavalo u poslednjih 20 godina, koliko znamo. Biće stvari koje ne znamo. Bilo bi dobro kada bi se slučaj Negreira rešio. Jasno je da to nije ni legalno niti ima smisla za nas koji se bave fudbalom. Deluje neverovatno da samo fudbal brani legalnost. To je osećaj koji dele svi navijači Madrida".