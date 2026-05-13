Kako piše Kalčomerkato, situaciju oko Strahinje Pavlovića pomno i dalje prati Galatasaraj. U igri je i nekoliko premijerligaša, ali turski velikan deluje poprilično zagrejano.

Ključni faktor u celoj priči biće plasman Milana u evropska takmičenja, jer bi eventualni izostanak iz Lige šampiona mogao da primora klub da razmotri prodaju svog prvotimca.

U slučaju da dođe do pregovora, Milan je već odredio okvirnu cenu od oko 50 miliona evra za srpskog fudbalera.

Strahinja Pavlović na utakmici Milan - Đenova Foto: Fabrizio Andrea Bertani / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Canoniero / Alamy / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia

