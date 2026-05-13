Strahinja Pavlović bi lako mogao da promeni sredinu tokom leta.
TURCI OZBILJNO ZAGREJANI ZA PAVLOVIĆA: Turski velikan baš zagrizo za Srbina
Kako piše Kalčomerkato, situaciju oko Strahinje Pavlovića pomno i dalje prati Galatasaraj. U igri je i nekoliko premijerligaša, ali turski velikan deluje poprilično zagrejano.
Ključni faktor u celoj priči biće plasman Milana u evropska takmičenja, jer bi eventualni izostanak iz Lige šampiona mogao da primora klub da razmotri prodaju svog prvotimca.
U slučaju da dođe do pregovora, Milan je već odredio okvirnu cenu od oko 50 miliona evra za srpskog fudbalera.
Strahinja Pavlović na utakmici Milan - Đenova
