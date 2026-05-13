Slušaj vest

Finale Kupa Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine imalo je burnu predigru - došlo je do tuče policije sa "Delijama" posle čega je bačen suzavac - zbog čega je kasnio početak utakmice.

Najvatreniji nvijači Zvezde su, pre tog haosa, na ogradu tribine na kojoj su smešteni na stadionu "Lagator" istakli transparent na kome piše: Nemanja Filipović Šone (2007-2026) zauvek sa nama".

Reč je o mladiću koji je brutalno ubijen u utorak 5. maja na Kanarevom brdu.

Mesto zločina na Kanarevom brdu Foto: Ilija Ilić

Podsetimo, Nemanja je ubijen po izlasku iz autobusa i verbalne svađe sa dvojicom muškaraca, posle čega je izboden na smrt. Zbog sumnje da je počinio ubistvo uhapšen je Mihajlo V. (19).

Od Nemanje su se navijači Zvezde opraštali i pre ove utakmice u Loznici - POGLEDAJTE OVDE.

Ne propustiteHronika"IMAO SI SVOJ STAV I SVOJE SRCE I UVEK SI ZNAO DA SE BORIŠ ZA SEBE" OD ubijenog navijača sa Kanarevog brda prijatelj se oprostio potresnim rečima!
Kanarevo brdo izboden mladić Ubistvo napad nožem Nemnja Filipović Šone
HronikaOVO JE NEMANJA (19) KOJI JE BRUTALNO UBIJEN NA KANAREVOM BRDU: "Slike krvavog deteta su mi i dalje pred očima, ležao je na kutijama dok nije izdahnuo..."
Kanarevo brdo izboden mladić Ubistvo napad nožem Nemnja Filipović Šone
Hronika"PLAKAO JE, BIO JE CEO KRVAV, ALI NIJE MU BILO SPASA": Žene koje su svedočile hororu na Kanarevom brdu otkrile kako je sve počelo: "Bože, što se tuku ova deca?"
Ubistvo Kanarevo brdo
HronikaPRVI SNIMCI SA MESTA ZLOČINA NA KANAREVOM BRDU: Izboli Nemanju (19), pa pobegli autobusom, policija hitno reagovala i uhapsila ih (VIDEO)
Kanarevo brdo