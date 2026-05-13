"ŠONE ZAUVEK SA NAMA" Evo kome su navijači Crvene zvezde odali poštu na finalu Kupa - mladić brutalno ubijen na Kanarevom brdu (FOTO)
Finale Kupa Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine imalo je burnu predigru - došlo je do tuče policije sa "Delijama" posle čega je bačen suzavac - zbog čega je kasnio početak utakmice.
Najvatreniji nvijači Zvezde su, pre tog haosa, na ogradu tribine na kojoj su smešteni na stadionu "Lagator" istakli transparent na kome piše: Nemanja Filipović Šone (2007-2026) zauvek sa nama".
Reč je o mladiću koji je brutalno ubijen u utorak 5. maja na Kanarevom brdu.
Mesto zločina na Kanarevom brdu Foto: Ilija Ilić
Podsetimo, Nemanja je ubijen po izlasku iz autobusa i verbalne svađe sa dvojicom muškaraca, posle čega je izboden na smrt. Zbog sumnje da je počinio ubistvo uhapšen je Mihajlo V. (19).
