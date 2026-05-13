Fudbaleri Dinama iz Zagreba osvojili su titulu u Kupu Hrvatske, pošto su u finalu u Osijeku pobedili Rijeku sa 2:0.
Fudbal
DINAMO ZAGREB OSVOJIO DUPLU KRUNU: Luka Stojković za 7 minuta presudio Rijeci u Osijeku
Oba gola za zagrebački tim na "Opus areni" postigao je Luka Stojković u 50. i 57. minutu.
Za Rijeku je do 84. minuta igrao srpski fudbaler Mladen Devetak.
Zagrebački tim je pobedom nad Rijekom osvojio 18. trofej u Kupu, a ranije su postali šampioni Hrvatske, čime su stigli do 14. "duple krune".
(Beta)
