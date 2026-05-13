NEVIĐENA SRAMOTA NA LAGATORU: Navijači prekinuli minut ćutanja za Vladimira Cvetkovića
Skandal za skandalom na utakmici finala Kupa Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine.
Crvena zvezda - Vojvodina, finale kupa 13.5.2026 Foto: Nemanja Nikolić
Posle tuče navijača i policije, zbog čega je kasnio početak utakmice, usledila je nova sramota.
Uoči samog početka utakmice minutom ćutanja je odata počast Vladimiru Cvetkoviću, legendi srpskog i jugoslovenskog sporta.
Cvetković, koji je preminuo 6. maja u Beogradu u 85. godini, rođen je upravo u Loznici, gde se igra finale.
Tokom odavanja počasti, minut ćutanja je prekidan dobacivanjem navijača koji su se nalazili na delu tribine gde se nalaze pristalice novosadskog kluba.
