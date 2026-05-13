Slušaj vest

Skandal za skandalom na utakmici finala Kupa Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine.

Crvena zvezda - Vojvodina, finale kupa 13.5.2026 Foto: Nemanja Nikolić

Posle tuče navijača i policije, zbog čega je kasnio početak utakmice, usledila je nova sramota.

Uoči samog početka utakmice minutom ćutanja je odata počast Vladimiru Cvetkoviću, legendi srpskog i jugoslovenskog sporta.

Cvetković, koji je preminuo 6. maja u Beogradu u 85. godini, rođen je upravo u Loznici, gde se igra finale.

Dobacivanje tokom minute ćutanja za Vladimira Cvetkovića Izvor: Kurir

Tokom odavanja počasti, minut ćutanja je prekidan dobacivanjem navijača koji su se nalazili na delu tribine gde se nalaze pristalice novosadskog kluba.

Ne propustiteFudbalVOJVODINA ŠOKIRALA ZVEZDU NA LAGATORU: Pogledajte gol Suča u 2. minutu
FK Vojvodina
Fudbal"ŠONE ZAUVEK SA NAMA" Evo kome su navijači Crvene zvezde odali poštu na finalu Kupa - mladić brutalno ubijen na Kanarevom brdu (FOTO)
WhatsApp Image 2026-05-13 at 20.16.51 (1).jpeg
FudbalPOJAVIO SE SNIMAK SUKOBA ISPRED LAGATORA: Haos, topovski udari, suzavac - Delije u stampedu beže od policije!
Delije
FudbalTOTALNI HAOS NA LAGATORU NE PRESTAJE: Policija bacila suzavac na Delije - navijači preskočili ogradu i ušli na teren
Delije
FudbalŽESTOKA TUČA DELIJA I POLICIJE! POGLEDAJTE SNIMKE OPŠEG HAOSA U LOZNICI: Neredi uoči početka finala Kupa Srbije! Suzavci i topovski udari na sve strane
tuča 1.jpg
FudbalCRVENA ZVEZDA - VOJVODINA: Potpuni šok, Vojvodina povela iz prvog napada! Posle navijača umalo tuča i igrača!
finale kupa.jpg

Tuča delija i policije Izvor: Kurir