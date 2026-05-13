Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Utakmica finala Kupa Srbije između fudbalera Crvene zvezde i Vojvodine kasnila je večeras 30 minuta, zbog sukoba navijača i policije ispred stadiona "Lagator" u Loznici.

1/41 Vidi galeriju Crvena zvezda - Vojvodina, finale kupa 13.5.2026 Foto: Nemanja Nikolić

Uoči meča ispred stadiona je došlo do sukoba navijača Zvezde i policije, a incidenata je bilo i na tribinama.

Prvi navijači Crvene zvezde pojavili su se na tribini pola sata pre početka.

Delije stigle na stadion Izvor: Kurir

Atmosfera na stadionu Lagator Izvor: Kurir

Ubrzo je došlo do tuče delija i policije na tribini.

Tuča delija i policije Izvor: Kurir

Novi haos na Lagatoru: Policija bacila suzavac na Delije Izvor: Kurir

Ispostavilo se da je došlo do tuče delija i policije i ispred stadiona.

Novi haos na Lagatoru: Policija bacila suzavac na Delije Izvor: Kurir

Nekoliko navijača pred naletom policije i suzavca koji je bačen, sišlo je sa tribina na teren. Tom prilikom je povređenima ukazana prva pomoć.

Povređen navijač Crvene zvezde Izvor: Kurir

Hitna pomoć zbrinjava povređene posle sukoba Delija i policije Izvor: Kurir

Povređeni navijači odvezeni na nosilima Izvor: Kurir

Pre početka utakmice održan je minut ćutanja u znak sećanja na nedavno preminulog bivšeg košarkaša Crvene zvezde i generalnog sekretara fudbalskog kluba sa "Marakane" Vladimira Cvetkovića, ali je on prekidan čestim dobacivanjima navijača sa dela tribine gde se nalaze pristalice novosadskog kluba..

Dobacivanje tokom minute ćutanja za Vladimira Cvetkovića Izvor: Kurir