SLIKA KOJA JE ŠOKIRALA SRBIJU: Ljudi prebacuju devojčicu preko ograde kako bi izbegla sukob navijača i policije na finalu Kupa Srbije
Slike haosa i bezumlja, još jednom su postale upečatljiv deo jednog sportskog događaja u Srbiji.
Ovog puta ne bilo kog, već finala Kupa Srbije u fudbalu između Crvene zvezde i Vojvodine.
Crvena zvezda - Vojvodina, finale kupa 13.5.2026 Foto: Nemanja Nikolić
Uoči početka meča došlo je do velikog haosa ispred stadiona "Lagator", kao i na tribinama. U tuči su učestvovali navijači Crvene zvezde i policija.
U jednom momentu je bačen suzavac na tribini, pa je deo navijača morao da potraži spas skakanjem na teren.
Finale kupa, devojčica, navijači Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Fotoreporteri su zabeležili i sliku koja je šokirala Srbiju. Gledaoci su uslikani kako prebacuju devojčicu preko ograde kako bi je sklonili sa mesta haosa.
