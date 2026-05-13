Slike haosa i bezumlja, još jednom su postale upečatljiv deo jednog sportskog događaja u Srbiji.

Ovog puta ne bilo kog, već finala Kupa Srbije u fudbalu između Crvene zvezde i Vojvodine.

Crvena zvezda - Vojvodina, finale kupa 13.5.2026

Uoči početka meča došlo je do velikog haosa ispred stadiona "Lagator", kao i na tribinama. U tuči su učestvovali navijači Crvene zvezde i policija.

U jednom momentu je bačen suzavac na tribini, pa je deo navijača morao da potraži spas skakanjem na teren.

Finale kupa, devojčica, navijači Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Fotoreporteri su zabeležili i sliku koja je šokirala Srbiju. Gledaoci su uslikani kako prebacuju devojčicu preko ograde kako bi je sklonili sa mesta haosa.