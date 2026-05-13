Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Golove za Siti postigli su Antuan Semenjo u 32, Omar Marmuš u 40. i Savinjo u 84. minutu.

Siti se dva kola pre kraja sezone približio vodećem Arsenalu na samo dva boda. Londonski klub ima 79 bodova, dok je Siti drugi sa 77 bodova.

Kristal Palas se nalazi na 15. poziciji sa 44 boda i ranije je osigurao opstanak u Premijer ligi.

Siti 16. maja na Vembliju očekuje finale FA kupa sa Čelsijem, a takmičenje u Premijer ligi nastavljaju gostovanjem Bornmutu.

Kristal Palas u narednom kolu gostuje Brentfordu.

(Beta)