Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su trofej pobednika Kupa Srbije.

Crveno-beli su savladali u finalu u Loznici Vojvodinu posle boljeg izvođenja penala sa 5:4.

Crvena zvezda - Vojvodina, finale kupa 13.5.2026 Foto: Nemanja Nikolić

 U regularnom delu rezultat je glasio 2:2, a u produžecima nije bilo golova.

Zvezda posle penala osvojila kup Srbije Izvor: Kurir

Tragičar je bio Džon Meri, koji je promašio penal. Kamerunac je isuviše nonšalantno izveo udarac koji je skupo koštao njegov tim.

Tuča igrača Crvene zvezde i Vojvodine