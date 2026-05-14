PENAL ZAVRŠNICA ZA INFARKT: Pogledajte kako je Crvena zvezda sa bele tačke stigla do trofeja u kupu! Neverovatna nonšalancija Merija odvela Vojvodinu u suze
Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su trofej pobednika Kupa Srbije.
Crveno-beli su savladali u finalu u Loznici Vojvodinu posle boljeg izvođenja penala sa 5:4.
Crvena zvezda - Vojvodina, finale kupa 13.5.2026 Foto: Nemanja Nikolić
U regularnom delu rezultat je glasio 2:2, a u produžecima nije bilo golova.
Tragičar je bio Džon Meri, koji je promašio penal. Kamerunac je isuviše nonšalantno izveo udarac koji je skupo koštao njegov tim.
