Fudbaleri Crvene zvezde odbranili su trofej u Kupu Srbije, pošto su u finalu, u Loznici, posle boljeg izvođenja penala, pobedili Vojvodinu 7:6, nakon što su regularni deo meča i produžeci završeni 2:2.

Ovo je ukupno 30. osvojen trofej Crvene zvezde u nacionalnom kupu, a aktuelni prvaci Srbije su pobedom osvojili i svoju šestu uzastopnu "duplu krunu".

Pred vama su igrači Zvezde na skeneru Kurira:

Mateus 7

Besposlen gotovo svih 120 minuta, a primio je dva gola. Nije kriv ni za jedan. U drugom poluvremenu radio vežbe ispred gola, što govori kakav je fudbal igran većim delom. U produžecima i tokom penala na visini. Naterao je Mladenovića da promaši gol, a posle šuta Merija uhvatio je "živu loptu" što je značilo i pehar Kupa za Zvezdu.

Seol Jung Vu 7,5

Neumoran, nebrojeno puta se ponavljao po desnoj strani, bio koristan u ona pravca. Ne čudi što ga je trener Stanković držao svih 120 minuta. On je bio taj koji je uposlio Rodrigaa za prelep i izjednačujući gol. Izuzetno je bio koristan u defanzivnom zadacima, zatvarao brisani prostor i ostajao kao poslednji igrač odbrane posle prekida.

Miloš Veljković 6,5

Utakmicu je završio pre vremena zbog povrede. Ozbiljne probleme mu je pravio Vukanović, kako u duelima na zemlji, tako i onima u vazduhu. Nikako nije mogao da ispliva iz tog pritiska, iako je nekoliko puta pravovremeno intervenisao. Koristio je iskustvo, mada deluje da nije bio fizički 100 odsto spreman.

Strahinja Eraković 6,5

Ni on se nije proslavio u defanzivnom zadacima, kao i Veljković. Mnogo je tu bilo grešaka, mada je ruku na srce gulio kolena za svaku loptu. Snosi krivicu za drugi gol Vojvodine jer je očajno očistio loptu i prostor. Mora to mnogo bolje i sigurnije, posebno što Zvezda u narednim danima treba da odluči o njegovom statusu. Neverovatno, šta je promašio u 18. minutu, kada je uklizao pored stative na šut Duartea, ali lopta je završila pored gola.

Nair Tiknizjan 7,5

Zvezdina radilica, jedan od najzaslužnijih za trofej. Hvatali su ga grčevi pred kraj utakmice, kada je tražio izmenu, ali Zvezda na to nije imala pravo. Stegao je zube i odigrao muški do kraja. Sjajno je prošao po levoj strani početkom drugog poluvremena i servirao Arnautoviću gol. Asistencija koja ga je još više podigla. Nije se libio ni da uđe u verbalnu, pa o fizički prepirku sa igračima Vojvodine.

Timi Maks Elšnik 6

Definitivno najslabija karika Crvene zvezde u utakmici. Nije imao dan, gubio je previše duela na sredini, nepotrebno carinio loptu... Zaspao je kod drugog gola Vojvodine, kada je pored njega kao brzi voz potrčao Milutin Vidosavljević i zakucao loptu u mrežu. Ma, ništa mu nije išlo od noge, tako da je bilo logično da bude zamenjen i svoje mesto prepusti nekom drugom. Izvesno je da će ovo finale pamtiti po medalji, ali ne i po svojoj dobroj igri.

Rade Krunić 6,5

Nije to bila utakmica kakva se očekuje od igrača njegovog kvaliteta. Previše grešaka i nesigurnosti. Opet, karakterom je uspeo da se digne, prevaziđe greške i kako je utakmica odmicalo da postane jedan od boljih u redovima Zvezde. Tada je došla do izražaja njegova agresivnost, ali i lucidnost u pojedinim trenucima meča, kada je Zvezda jurila prednost rivala. Pogodio je iz penala.

Bruno Duarte 6

Mnogo je hteo, a ništa nije uradio za 120 minuta. Slabo se otvarao, a i kada je imao loptu nepotrebno je petljao, a onda saigračima "uvaljivao koske". A, nije da nije imao priliku da se proslavi. Rosić ga je sprečio da se upiše u strelce u nadoknadi prvog dela. U 75. minutu promašio ono što se ne maši, sa nekih sedam-osam metara poslao loptu na gornji nivo tribine, iako je bio sam kao duh. Pogodio iz penala i to treba jedino da pamti sa ove utakmice.

Vasilije Kostov 6

Ništa ga nije htelo na ovoj utakmici, iako je ona mogla da bude njegova maturska za oproštaj od Zvezdinog dresa. Dobio je nekoliko duela, ali je isto tako gubio lopte koje je ranije lako rešavao pasom unapred. Kao da je bio u kontraritmu sve vreme koje je bio na terenu. Bilo je logično da bude izveden u zamenjen.

Aleksandar Katai 6

Nije ga htela lopta. Jednostavno ništa mu nije polazilo za nogom. Pokušavao je prodorom, iz prekida, ali nije vredelo. Dobro je čuvan i markiran, čak i udvajan od igrača Vojvodine. Slaba završnica u 42. minutu, morao je mnogo bolje, a tada je imao priliku da pogodi mrežu Novosađana.

Marko Arnautović 7

Videlo se od početka da mnogo želi ovaj trofej. Nije se štedeo, vodio je čak i fizičke duele sa Crnomarkovićem, gde je i izvlačio deblji kraj. Pogodio je mrežu Vojvodine početkom drugog dela u 54. minutu posle sjajne asistencije Tiknizjana. Nastavio je da protiče zadnju liniju rivala i to sa boka, kada je ušao Enem, pokazavši da se i tu odlično snalazi. Kada je izgubio snagu, bilo je jasno da će biti zamenjen.

Vladimir Lučić 6

Od 69. umesto Timija Maksa Elšnika. Ono je dovoljno vremena da se dobro predstavi u finalu, ali je nepotrebno petljao i držao loptu, tako da je svaki njegov pokušaj bio jalov. Promašio je penal u seriji, tačnije odbranio mu je Rosić.

Džej Enem 7

Od 69. minuta umesto Aleksandra Kataija. Čim je ušao, Zvezda je saterala Vojvodinu u njen šesnaesterac. Vršio je ogroman pritisak na poslednju liniju rivala, što je otvarali prostor po boku Zvezdinim igračima. Šteta samo što iz igre odličnu igru nije krunisao golom. Pogodio iz penala.

Rodrigao 7,5

Od 85. umesto Vasilija Kostova i to na mestu napadača, odmah iza Arnautovića i Enema. I gol u šestom minutu sudijske nadoknade za izjednačenje (2:2) i delirijum navijača Zvezde u Loznici. Pokazatelj kako je fudbal nepredvidiv, jer je većim delom sezone bio u kanalu, a onda večeras doneo Zvezdi trofej. Posle toga se vratio na mesto štopera. Pogodio je iz penala u seriji. Na kraju poneo zasluženo titulu najboljeg igrača.

Tomas Handel 6,5

Od 90. minuta umesto Marka Arnautovića. Ušao je da bi držao loptu i učvrstio vezni red, što je i učinio. Zna ovaj momak fudbala, nema dileme, ali... Bila bi šteta da ode, jer ima štofa. Pogodio iz penala.

Tebu Učena 6

Od 96. minuta umesto Miloša Veljkovića. Odradio posao u defanzivi, bez greške.

Dejan Stanković 8

Kakav znalački potez sa Rodrigaom kada je iznenadio Vojvodinu, a taj hazarderski pokušaj doneo mu je profit, odnosno trofej. Počeo je u formaciji 4-2-3-1, a završio sa 3-5-2. Kada mu je ekipa pala posle dva gola, uspeo je da je podigne i režira preokret, a onda i trofej. Ono što mu nisu doneli vezni igrači, dobio je od napadača i bočnih fudbalera, a to je sigurnost i poslednji tačan pas. Na kraju sezone izvukao je suvu drenovinu iz ekipu i uzeo važan trofej za klub, ali i sebe.

