Fudbaleri Crvene zvezde odbranili su trofej u Kupu Srbije, pošto su u finalu, u Loznici, posle boljeg izvođenja penala, pobedili Vojvodinu 7:6, nakon što su regularni deo meča i produžeci završeni 2:2.

Ima za čim da žali Vojvodina koja je u trećem uzastopnom finalu protiv Beograđana ispustila vođstvo od 2:0, da bi potom dva puta promašila u penal seriji.

Crvena zvezda - Vojvodina, finale kupa 13.5.2026 Foto: Nemanja Nikolić

Pred vama su igrači Vojvodine na skeneru Kurira:

Dragan Rosić 7,5

Jedan od najboljih i redovima Vojvodine, ali za odličnu partiju nije nagrađen trofejom. Mogao je u 28.minutu da bude tragičar, kada ga je lopta posle centaršuta Seola pogodila u glavu, ali ga je spasila stativa. Izvadio je živu loptu iz gola u sudijskoj nadoknadi prvog dela. Činio je čuda na golu Vojvodine, nekoliko puta sjajno intervenisao. Kod primljenih golova nije mogao ništa, u penal seriji odbranio je put Vladimiru Lučiću, ali to nije bilo dovoljno.

Lazar Nikolić 6

Stvarno dobra partija protiv nekadašnjeg kluba. Vodio je veliku borbu sa Tiknizjanom i Duarteom, u drugom delu i sa Arnautovićem. Dao je poslednji atom snage, držao je čvrsto desnu stranu, međutim jedan trenutak nepažnje bio je dovoljan Tiknizjanu da zavrne loptu i uposli Arnautovića. Mogao je i da utakmicu završio pre vremena, jer je zaslužio crveni karton, ali sudija Ilić mu je pogledao kroz prste.

Kornel Suč 7

Nadvisio je Radeta Krunica u skoku i zakucao loptu na prvu stativu u 2.minutu. I taj detalj je kreirao njegovu igru do kraja koja je bila sigurna i čvrsta. Plenio je igrom u skoku, a bio je siguran i u duelima na zemlji. Nije se libio da preuzme odgovornost. Kraj utakmice dočekao je kao jedini štoper u ekipi. Pogodio iz penala.

Đorđe Crnomarković 7

Hrabro je ušao u utakmicu, bez imalo respekta prema Marku Arnautoviću. A, u njihovim duelima bilo je svega, čak i prljavih poteza, laktova i podmuklih udarca na sobe strane. Dok je imao svežine i energije bio je neprecizan, a onda kada je sve to izgubio, došla je povreda i morao je pre vremena da završi utakmicu. Njegovom izlaskom poslednja linija Vojvodine bila je pred pucanjem.

Lukas Baros 6,5

Odigrao je svih 120 minuta i to na pozicijama levog beka i štopera. Odlično je zaustavio Kostova po levoj strani, a dobro se nosio i sa Selom koji se u drugom delu zabadao kao osnova u poslednju liniju odbrane Vojvodine. Nije ga bilo u napadu, baš zbog velikog posla koji je radio u odbrani. Pregrubo je startovao na zemljaka Duartea, nepotrebno na sredini terena. Sasvim solidna partija Brazilca, ali nedovoljno za trofej.

Njegoš Petrović 7

Posle njegovog sjajnog kornera Vojvodina je povela, kada je Mađar Suč bio najviši u skoku. Dobio je otvoreni rat na sredini terena protiv Krunića i pogotovo Elšnika. Bio je glavni igrač Vojvodine, sve dok ga nisu počeli hvatati grčevi, da bi zbog povrede pre vremena završio meč. Imao je verbalni duel sa Strahinjom Erakovićem, nekadašnjim cimerom i saigračem iz dana provedenih u Zvezdi, kada mu je ovaj zamerio da simulira povredu.

Vukan Savićević 7

Ključan igrač po Vojvodinu na sredini terena, do povrede. Njegove lopte unapred kao da su "imale oči", dok je u defanzivi bio agresivan u žestok u duelima sa Krunićem u Elšnikom. Dok je imao snage bio je među najboljima, a onda kada je počeo da je gubi, jednostavno je bio neupotrebljiv, što je dovelo do toga da bude zamenjen. Ni posle toga nije odustajao, jer je da klupe stalno vršio pritisak na sudije u bodrio saigrače.

Lazar Ranđelović 6,5

Nema šta da mu se zameri, jer je većim delom utakmice bio konstantna opasnost za gol Crvene zvezde. Imao je veliki radijus kretanja. Napadao je bik rivala i činio ga ranjivim, dok se u defanzivi trudio da pomogne saigračima. Nije imao izglednije prilika za gol, što govori da su ga igrači Zvezde pomno i dobro čuvali. Pogodio iz penala.

Milutin Vidosavljević 7

Još jedan adut trenera Tanjge i momak koji je bio iznenađenje za defanzivnu i vezni liniju Zvezde. Iz drugog plana se ubacio iza leđa Elšnika i matirao Mateusa za 2:0, u 35.minutu, posle velike greške celokupne zadnje linije Crvene zvezde. Nažalost po Vojvodinu nije bio konstantan, jednostavno u pojedinim trenucima utakmice kao da ga nije bilo, jer su nedostajali njegovi brzinski prodori ka golu rivala.

Milan Kolarević 6,5

Nije bio loš, ali nije ni previše briljirao. Solidna partija mladog fudbalera. Tražio je šupljine u veznom redu Zvezde, kako bi uposlio navale igrače. Lepu priliku imao je u 10.minutu, ali je traljavo šutirao sa nekih 15 metara. Mogao je tada da se proslavi... Trčanjem, ali i agresivnošću parirao je bez problema veznom igračima Crvene zvezde.

Aleksa Vukanović 6,5

Pritiskao je Veljkovića, posebno dobro igrao leđima okrenut golu. U nekoliko direktnih duela izlazio je kao pobednik sa reprezentativnim štoperom. Ali, napadač kada se ne nađe u gol prilici, a još gore ne postigne gol, onda to jasno pokazuje da njegova partija nije za prelazni ocenu. Međutim, činjenica je da je mnogo radio za ekipu. Ni treće finale sa Vojvodinom protiv Zvezde nije imalo srećan kraj po njega.

Petar Sukačev 6

Od 63.minuta umesto Milana Kolarevića. Kakvu je samo šansu promašio u 100.minutu... Sanjaće je sigurno ne nedeljama, već mesecima. Da je matirao Mateusa bilo bi jasno da trofej ide i Novi Sad, ovako ostaje veliki žal.

Džon Meri 5

Od 79.minuta umesto Alekse Vukanovića. Ništa nije uradio na terenu, bio je udaljen od gola, ali u prilici da u sprintu uradi nešto, igrači Zvezde su ga lako zaustavljali. Nonšalantno je izveo poslednji penal za Vojvodinu i Mateus mu je odbranio, a Vojvodina ostala bez trofeja kojem se nadala



Dragan Kokanović 6

Od 79.minuta umesto Vukana Savićevića. Solidan zabave vreme koje proveo na terenu, u drugom poluvremenu, ali i produžwcima. Pogodio stativu u penal seriji, a onda lopta pogađa Mateusa u leđa i završava u mreži.

Vando Feliks /

Od 85.umesto Đorđa Crnomarkovića. Kao da nije bio na terenu. "Veliki promet, mala zarada" što bi rekao jedan bivši TV komentator.

Marko Mladenović 6

Od 91.minuta umesto Milutina Vidosavljevića. Pouzdano je odigrao utakmicu i opravdao poverenje, bez obzira na kratak period na terenu. Promašio je ceo gol u penal seriji.

Slobodan Medojević 6

Od 91.minuta umesto Njegoša Petrovića. Trebalo je da unese sigurnost i poslednju liniju Vojvodine, što je i učinio. Pogodio iz penala u seriji.

Miroslav Tanjga 6

Njegovih 11 igrača nadvisili su Zvezdu u prvom poluvremenu i zasluženo stekli dva gola kapitala. Ali... Fudbal se ne igra 45 minuta, već mnogo više... Ekipa kao da mu je nestala sa terena u drugom delu. Neverovatno je da su se njegovi igrači više valjali po travi stadiona u Loznici i simulirali povrede, nego što su igrali fudbal. I to im se osvetilo. Čudna je karma u fudbalu. Morao je da spreči opstrukciju igre, jer to nije njegov stil, međutim nije uspeo. Neuspeh mu je baš teško pao, što se videlo na konferenciji , gde nije umanjivati pobedu Zvezde, ali se žalio na suđenje Pavla Ilića.