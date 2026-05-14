Crvena zvezda je posle prave drame i penal-ruleta protiv Vojvodine stigla do trofeja Kupa Srbije, ali emocije se nisu završile sa poslednjim udarcem sa bele tačke.

Crvena zvezda - Vojvodina, finale kupa 13.5.2026 Foto: Nemanja Nikolić

Jedan od igrača koji je bio u centru slavlja, Nair Tiknizjan, oglasio se ubrzo nakon meča i poslao poruku koja je izazvala mnogo pažnje.

Fudbaler Zvezde, koji je već postao miljenik navijača zbog borbenosti, podelio je fotografiju slavlja i emotivnu objavu na društvenim mrežama, uz reči zahvalnosti saigračima i navijačima.

"Veoma sam zahvalan ovom timu i našim navijačima! Ova pobeda pokazuje snagu i karakter naše ekipe. Hvala Bogu i mojoj porodici na podršci", poručio je Tiknizjan na ćirilici, odmah posle velikog finala.

Međutim, ono što je posebno odjeknulo jeste njegov sportski i gospodski gest prema rivalu iz Novog Sada, Tiknizjan nije štedeo reči poštovanja.

"Želim da se zahvalim igračima Vojvodine na velikoj borbi. Ovo je bila prava fudbalska bitka i sve što se desilo ostaće u sećanju. Ogromno poštovanje za igru i emociju", poručio je fudbaler Zvezde.

Objava Tiknizjana Foto: Screenshot

FK Crvena zvezda je do trofeja stigla posle preokreta i boljeg izvođenja jedanaesteraca, čime je kompletirana još jedna dupla kruna, a Tiknizjan je još jednom pokazao da uz fudbalski kvalitet ima i izražen sportski duh koji ne prolazi nezapaženo među navijačima.

Dodela medalja fudbalerima Crvene zvezde Izvor: Kurir