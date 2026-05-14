REAKCIJA MARKA ARNAUTOVIĆA "ZAPALILA" SRBIJU: Šta je fudbaler Zvezde radio dok je trajala penal serija?! Detalj o kom svi pričaju posle spektakla u finalu!
Bilo je 2:2 posle 90, a zatim i posle 120 minuta igre, ušlo se u penal seriju gde su spretniji i srećniji bili beogradski crveno-beli i na taj način osigurali su duplu krunu.
Penal serija bila je veoma dramatična, a koliko je napeto bilo najbolje govori reakcija Marka Arnautovićakoja je "zapalila" Srbiju. Nije mogao Arnautović da šutira penal jer je bio zamenjen, ali - nije mogao ni da gleda penal seriju! Teško mu je palo dok je tenzija bila na vrhuncu, pa ga je kamera snimila u jednom momentu kako nervozno šeta na drugoj strani terena.
Ali, kada je Mateus odbranio penal za pehar Marko je među prvima otrčao do tribine sa najvatrenijim navijačima i poklonio im dres. Pogledajte kako je penal serija u finalu Kupa Srbije izgledala...
BONUS VIDEO: