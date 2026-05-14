Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su 30. put u svojoj istoriji nacionalni Kup.

Zvezda je u velikom finalu savladala Vojvodinu u Loznici nakon penala 5:4. U regularnom delu je bilo 2:2, a u produžecima nije bilo golova. Finale je bilo spektakularno, utakmica je bila za anale i pamćenje, a ko nije gledao epski susret beogradskih i novosadskih crveno-belih - ovaj snimak mora da pogleda.

Što se samog meča tiče, strelci za Vojvodinu bili su Suč u 2. i Vidosavljević u 35. minutu. Pogotke za Zvezdu postigli su Marko Arnautović u 54. minutu i Rodrigao u petom minutu nadoknade vremena.

Zvezda je ovim trijumfom osvojila i šestu uzastopnu duplu krunu.

Utakmica u Loznici kasnila je čitavih pola sata zbog opšteg haosa uoči meča.

Potukli su se Delije i policija na severnoj tribini stadiona "Lagator". Policija je sa dva kordona postrojena bila ispred severne tribine, a na samoj tribini je bacila suzavac. Zbog toga je deo navijača preskočio ogradu i našao se na terenu kako bi izbegao suzavac.

Usledio je prekid dok navijači nisu napustili teren. Po svemu sudeći, deblji kraj su izvukle pristalice Crvene zvezde, pošto je nekoliko navijača zatražilo medicinsku pomoć. Hitna pomoć je brzo intervenisala, pa su navijači na nosilima odvezeni sa stadiona.

A kad je meč počeo usledio je novi šok. Vojvodina je povela već iz prvog napada na utakmici. Njegoš Petrović je u 2. minutu izveo korner sa leve strane na prvu stativu a Suč glavom zatresao mrežu Mateusa.

Veliku priliku za izjednačenje propustio je Arnautović u 19. minutu. Duarte ga je uposlio sa desne strane,a on sa tri metra u padu promašio čist zicer.

Novi šok za Zvezdu usledio je u 35. minutu. Pratio je Vidosavljević situaciju i iskoristio kiks Zvezdinog defanzivca. Bili su u duelu Ranđelović i Eraković, lopta je prošla kroz noge defanzivcu Zvezde, a Vidosavljević je stigao do nje i poslao je iza leđa Mateusa.

Zatim je krenula velika inicijativa crveno-belih do kraja prvog poluvremena, ali promene rezultata nije bilo. Neverovatnu intervenciju imao je golman Vojvodine Rosić u nadoknadi igre. Seol je imao odličnu priliku, odbranio je Rosić, potom je glavom pokušao Arnautović, ali je uspeo da se pridigne Rosić i vrhovima prstiju skine loptu koja je išla u mrežu.

Na početku drugog poluvremena, usledio je novi prekid meča zbog dimnih bombi sa severne tribine gde su bili smešteni Zvezdini navijači.

Zvezda je sjajno otvorila nastavak meča. Nakon centaršuta Tiknizjana sa leve strane, Arnautović u svom stilu trese mrežu Rosića u 54. minutu

Usledio je veliki pritisak crveno-belih i ređale su se šanse pred golom Novosađana. Ali je Rosić u par navrata fantastično intervenisao.

Kada se činilo da će Vojvodina po treći put osvojiti Kup Srbije, rezervista Rodrigao nakon gužve doneo je produžetke crveno-belima u dubokoj nadoknadi.

Nije bilo golova u produžecima i pristupilo se izvođenju jedanaesteraca.

Tragičar je bio Džon Meri čiji je nonšalantni šut u šestoj seriji odbranio Mateus i doneo crveno-belima novu duplu krunu.

Prethodno su pogađali Duarte, Handel Krunić, Enem i Rodrigao, dok je udarac Lučića zaustavio Rosić.

Kod Vojvodine sigurni su bili Međedović, Suč, Ranđelović, a Kikanović je pogodio od stativu uz mnogo sreće. Mladenović je šutirao pored gola.

